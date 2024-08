In der Welt der Haushaltsgeräte kündigt sich eine Neuerung an. So präsentiert der Hersteller Dreame Technology mit dem H14 Pro einen Nass- und Trockensauger, der mit einigen cleveren Features die Bodenreinigung vereinfachen soll. Der Clou des Geräts zeigt sich in einem 180-Grad-Flachdesign, welches es ermöglicht, auch schwer zugängliche Stellen im Haushalt zu erreichen.

Dreame H14 Pro

Der H14 Pro wartet mit einer Reihe technischer Finessen auf. Mit einer Liegehöhe von lediglich 14 cm – der Bürstenkopf misst sogar nur 8,5 cm – soll das Gerät mühelos unter Möbel gleiten können. Die Saugleistung gibt der Hersteller mit beachtlichen 18.000 Pa an, was selbst feinste Schmutzpartikel erfassen soll. Ein spezieller Liquid Separation Motor verhindert den Rückfluss von Schmutzwasser und gewährleistet so eine gleichbleibende Reinigungsleistung, auch wenn das Gerät flach auf dem Boden liegt.

Besonders interessant erscheint die Dual Edge Cleaning-Funktion, die eine gründliche Reinigung entlang von Fußleisten und in Ecken verspricht. Während des Nasssaugens rotiert die Bürste mit 520 Umdrehungen pro Minute, angetrieben von einem Hochgeschwindigkeitsmotor mit 14.000 Umdrehungen pro Minute. Diese hohe Rotationsgeschwindigkeit soll zu einem streifenfreien Reinigungsergebnis führen.

Der H14 Pro verfügt zudem über eine Heißwasser-Reinigungsfunktion, bei der 60 °C warmes Wasser zum Einsatz kommt. Laut Hersteller sollen dadurch selbst hartnäckige Verschmutzungen innerhalb von fünf Minuten entfernt werden können. Nach getaner Arbeit trocknet sich die Bürste selbstständig mit heißer Luft, was Geruchsbildung und Bakterienwachstum vorbeugen soll.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die intelligente Steuerung des Geräts gelegt. Die automatische Dosierfunktion passt die Menge der Reinigungslösung dem erkannten Verschmutzungsgrad an. Das Mischungsverhältnis kann dabei zwischen 1:200 und 1:30 variieren, wobei eine Füllung von 120 ml Reinigungslösung für bis zu einem Monat ausreichen soll. Auch die Wisch- und Saugkraft wird automatisch an verschiedene Verschmutzungsarten wie Tierhaare oder Krümel angepasst.

Zur Bedienung dienen ein LED-Display und eine Sprachsteuerung. Der Bürstenkopf ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, um Schmutz besser sichtbar zu machen. Dabei soll das GlideWheel Power System für eine leichtgängige Bewegung des Geräts sorgen. Mit einer Akkulaufzeit von 40 Minuten und einem 800 ml fassenden Wassertank eignet sich der H14 Pro laut Hersteller für Flächen bis zu 300 m².

Über die Dreamehome-App, die eine 2,4 GHz WLAN-Verbindung benötigt, können Nutzer verschiedene Einstellungen vornehmen. So kann unter anderem die Ausgabe der Reinigungslösung, die Saugkraft und der Wasserdurchfluss nach eigenen Vorlieben eingestellt werden. Außerdem werden Nutzer in der App über anstehende Wartungen benachrichtigt.

Der Marktstart des H14 Pro ist für den 6. September 2024 geplant. Der Preis soll bei 699 Euro liegen, wobei zum Einführungszeitraum bis zum 22. September ein Rabatt von 100 Euro gewährt wird. Interessenten können das Gerät dann im Dreame-Onlineshop sowie bei diversen Elektronikfachhändlern erwerben.