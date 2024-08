Bereits im Juli gab es die ersten Hinweise, dass das iPhone 16 Pro das erste Pro-Modell sein wird, dass Apple auch in Indien fertigen lässt. Ein geleaktes Bild gibt nun diesem Gerücht Aufwind. So hat der Nutzer „OvO“ auf Weibo ein Bild geteilt, welches eine iPhone 16 Pro Verpackung mit der Aufschrift „Assembled in India“ zeigt.

Apple diversifiziert iPhone-Produktion

MoneyControl berichtete letzten Monat, dass Apple mit Foxconn zusammenarbeiten würde, um das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max in Indien zu produzieren. Bloombergs Mark Gurman bestätigte vor kurzem diese Information und fügte hinzu, dass Pegatron und die Tata Group ebenfalls in den Montageprozess involviert sein könnten. Das nun geleakte Bild zeigt ein Etikett für die iPhone 16 Pro Verpackung mit der Aufschrift „Assembled in India“. Obwohl die Echtheit dieses Bildes nicht bestätigt werden kann, deckt es sich mit den vorangegangenen Berichten.

Letztes Jahr begann Apple damit, die Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus in Indien zeitgleich mit China zu fertigen, was ebenfalls eine Premiere für das Land war. Neben den Steuererleichterungen in Indien durch die lokale Fertigung von iPhones will Apple auch bei der Produktion und dem Vertrieb seiner Produkte weniger von China abhängig sein. Mittlerweile betreibt das Unternehmen auch Montageanlagen in Vietnam und Brasilien.

Was den Leaker betrifft, ist es erwähnenswert, dass „OvO“ bisher keine Erfolgsbilanz hat – doch die Person hat bereits viele Details über die neuen iPhone 16 Modelle in Umlauf gebracht, die teilweise auch von Quellen aus der Lieferkette geteilt wurden.

Apple hat zwar noch keine Details zur iPhone 16 Serie offiziell bestätigt, aber das Unternehmen folgt normalerweise einem Veröffentlichungszyklus, bei dem neue iPhones im September auf den Markt kommen. Als wahrscheinlicher Termin für die Vorstellung der neuen Geräte wird der 10. September hoch gehandelt. Apple wird voraussichtlich vier neue iPhone-Modelle einführen: das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.