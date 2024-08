In Köln findet dieser Tage die Gamescom 2024 statt. Zahlreiche Gamer, Strammer, Influencer, YouTuber und Co. geben sich in den Messehallen die Klinke in die Hand. Passend zur Gaming-Messe haben die Deutsche Telekom und ihr Partner ALSO ein attraktives Gaming Paket geschnürt.

Gamescom 2024: Telekom präsentiert 5G-Innovation für Mobile Cloud Gaming

Die Deutsche Telekom und ALSO sowie ihr Technologie-Partner Ludium Lab, der auf Cloud Gaming spezialisiert ist, haben auf der Gamescom in Köln gemeinsam ihre Pläne zu einem Angebot für die Gaming-Szene vorgestellt: 5G+ Gaming sorgt in Zukunft für ruckelfreies und verzögerungsfreies Mobile Gaming. Das Angebot wird ab Herbst in der MeinMagenta App über Magenta Moments buchbar sein.

Darauf könnt ihr euch bei 5G+ freuen

100 Top-Spiele für einen Aktionsraum von sechs Monaten kostenlos gezockt werden – alles in Echtzeit und mit einer besonders stabilen Verbindung. Zum geplanten Angebot zählen beliebte Games wie Fortnite, PUBG und 9 Years of Shadows. Über die Android App „Sora Stream“ ist die Cloudplattform erreichbar. Als erstes dürfen sich Kunden mit einem Samsung Galaxy S24 Ultra freuen. Samsung Electronics hat dieses Smartphone-Modell bereits technisch so ausgestattet, dass es alle Funktionen von 5G+ Gaming realisieren kann. Im nächsten Schritt werden weitere Endgeräte hinzukommen, auf denen die neue Option funktionieren wird. 5G+ Gaming ist das weltweit erste Privatkundenangebot auf Basis von Network Slicing, das Samsung Electronics mit einem Telekommunikationsanbieter umsetzt.

Um die kostenlose 5G+ Gaming Option nutzen zu können, wird die Buchung einer aktuellen Version der MagentaMobil-Tarife Voraussetzung sein. Das Spielepaket wird grundsätzlich für alle Kunden buchbar sein. Zugang zur Plattform erhalten Nutzerinnen und Nutzer eines iOS-Geräts über den Webbrowser der Ludium-Plattform Sora Stream.

Wie es im Anschluss an die kostenlose Testphase weiter geht, hat die Telekom noch nicht kommuniziert.