Ein bekannter Leaker hat Details zu zwei neuen Sonos-Produkten enthüllt, die ursprünglich auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Bei den Geräten handelt es sich um die „Arc Ultra“ Soundbar und den „Sub 4“ Subwoofer. Die offizielle Bestätigung seitens Sonos steht noch aus, während Kunden weiterhin auf Verbesserungen der Sonos-App warten.

Laut einem Beitrag des Leakers „Arsène Lupin“, der auf X aktiv ist und für seine verlässlichen Informationen bekannt ist, bereitet Sonos die Einführung zweier neuer Produkte vor, die ursprünglich verschoben wurden.

Sonos ($SONO) has begun preparations to launch its two delayed products after its updated app was met with numerous bugs. The products will be marketed as „Sub 4“ and „Arc Ultra“. The Sub 4 features a matte finish, dual force-canceling woofers, and is available in white and black

— Arsène Lupin (@MysteryLupin) August 20, 2024