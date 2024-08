Apple hat die Frist zur Verlängerung seiner Geräteversicherung AppleCare+ auf 45 Tage nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit erweitert. Diese Änderung bedeutet eine Rückkehr zu einem großzügigeren Zeitrahmen, nachdem die Frist in den letzten Jahren verkürzt worden war.

AppleCare+ jetzt bis zu 45 Tage nach Ablauf verlängern

AppleCare+ ist eine kostenpflichtige Zusatzversicherung, die eine Kombination aus einer verlängerten Garantie und einem Unfallschutz bietet. Ursprünglich hatten Kunden sogar 60 Tage Zeit, um AppleCare+ nach Ablauf zu verlängern. Vor vier Jahren wurde diese Frist jedoch auf 30 Tage verkürzt. Mit der neuesten Änderung bietet Apple nun einen Mittelweg, indem die Frist auf 45 Tage angehoben wird.

Diese Änderung gilt nicht nur für die USA, sondern auch für Deutschland, Österreich, die Schweiz und zahlreiche weitere Länder. Die Verlängerungskonditionen sind in einem Support-Dokument von Apple detailliert beschrieben. Während in der deutschsprachigen Version noch von 30 Tagen die Rede ist, gibt die amerikanische Version bereits die neue Frist von 45 Tagen an.

AppleCare+ kann für unterschiedliche Geräte wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch abgeschlossen werden. Die Versicherung läuft je nach Gerät entweder für 24 oder 36 Monate oder wird auf monatlicher bzw. jährlicher Basis verlängert. AppleCare+ deckt bis zu zwei unabsichtlich verursachte Schäden pro Jahr ab, wie zum Beispiel ein kaputtes Display. Im Schadensfall muss zwar eine Servicegebühr gezahlt werden, die jedoch deutlich geringer ist als die Kosten einer Reparatur ohne AppleCare+.

Wenn ihr euer abgelaufenes AppleCare+ Abo verlängern möchtet, könnt ihr auf der Support-Webseite von Apple nachsehen, ob eure Geräte dafür infrage kommen. Apple garantiert nicht, dass AppleCare+ verlängert werden kann.