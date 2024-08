Apple arbeitet nicht nur an Updates für iPhone, iPad, Mac und Co., auch ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 ist in der Pipeline, welches in Kombination mit iOS 18 neue Funktionen auf die Kopfhörer bringt. Ab sofort steht die Beta 4 des Firmware-Updates für die AirPods Pro 2 bereit.

AirPods Pro 2: Beta 4 mit Support für iOS 18 erschienen

Anfang dieser Woche hatte Apple neue Beta-Versionen für iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePod Software 18, watchOS 11 und visionOS 2 veröffentlicht. Nun folgt eine frische Beta der AirPods Pro 2 Firmware. Die Firmware hat die Buildnummer 7A5290a (vorher 7A5266c) und steht Entwicklern zur Verfügung.

Zur WWDC hatte Apple verschiedene Verbesserungen für die AirPods Pro 2 angekündigte, darunter die Möglichkeit mit einem Kopfnicken oder Kopfschütteln auf Siri Ankündigungen zu antworten. Die zweite Neuerung hört auf die Bezeichnung „Stimmisolation“. Diese Funktion nutzt maschinelles Lernen auf dem H2 Chip, isoliert eure Stimme und filtert laute Hintergrundgeräusche raus.

Zudem macht Apple personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking für Gaming auf den AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max verfügbar. Auch die Audiolatenz optimiert Apple fürs Gaming und verbessert die Stimmqualität, einschließlich Audio mit 16 Bit und 48 kHz, wenn ihr mit euren Teams und anderen Spielern sprecht.

Wir erwarten die Freigabe der neuen AirPods Pro 2 Firmware parallel bzw. zeitnah zur Freigabe von iOS 18 Mitte September.