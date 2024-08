Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass Apple TV+ an der Fortsetzung der Drama-Serie „Pachinko“ arbeitet. Nun ist es endlich soweit und die zweite Staffel feiert am heutigen Tag ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Portal.

„Pachinko – Staffel 2“ startet auf Apple TV+

Nachdem Apple TV+ bereits Anfang Juni das Premierendatum bekannt gegeben und im vergangenen Monat den offiziellenTrailer zu „Pachinko – Staffel 2“ veröffentlicht hatte, startet die Drama-Serie heute mit der ersten Folge auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zum 11. Oktober neue Episoden. Die zweite Staffel von „Pachinko“ wird in drei Sprachen erzählt – Koreanisch, Japanisch und Englisch – und besteht aus acht einstündigen Folgen.

„Pachinko“ basiert auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller und ist eine mitreißende und zutiefst bewegende Geschichte über Liebe und Überleben über vier Generationen hinweg, erzählt aus der Sicht der bemerkenswerten Matriarchin Sunja. In Staffel zwei spielen parallele Geschichten in Osaka im Jahr 1945, wo Sunja gefährliche Entscheidungen treffen muss, um das Überleben ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs zu sichern, und in Tokio im Jahr 1989, wo Solomon neue, bescheidene Anfänge erkundet. Zur Besetzung gehören unter anderem Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai, Yuh-Jung Youn, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han und Sungkyu Kim zu sehen.

Zur Einstimmung auf die Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.