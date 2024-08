Im kommenden Monat wird Apple die neuen iPhone 16 Modelle ankündigen. Wenn wir uns auf einen Tag für die Keynote festlegen müssten, so gehen wir vom 10. September aus. Wenige Tage später dürfte der Vorverkaufsstart stattfinden. Im Vorfeld muss sich Apple Gedanken dazu machen, welche Modelle der Hersteller vorab produzieren lässt. Nun gibt es hierzu erste Hinweise.

Apple prognostiziert: Zwei-Drittel der iPhone 16 Verkäufe entfallen auf die Pro-Modelle

Apple kann nicht erst bis zum Vorverkaufsstart und den ersten Bestellungen warten, um sich auf die Produktion der Geräte vorzubereiten. Die Massenproduktion der neuen Modelle ist bereits voll im Gange und Apple macht sich Monate vor dem Verkaufsstart zur Aufteilung der jeweiligen Modelle.

Aus den Komponentenbestellungen von Apple geht hervor, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass Zwei-Drittel der iPhone-16- Verkäufe auf eines der beiden Pro-Modelle entfallen werden.

Das Periskopobjektiv, das derzeit exklusiv dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten ist, wird in diesem Jahr auch auf iPhone 16 Pro Modell ausgeweitet, sodass Apples Bestellungen für diese Komponente einen Einblick in die Erwartungen des Unternehmens geben. Laut The Elec (via 9to5Mac) ist LG Innotech der exklusive Lieferant für das Periskopobjektiv.

Apple hat genügend Einheiten bestellt, um 70 Prozent der geschätzten Gesamtnachfrage zu decken. Dies steht im Einklang mit anderen Hinweisen in der Lieferkette.

Die bis Jahresende zu erwartete Verkaufsmenge von 90,1 Millionen Geräten soll sich wie folgt aufteilen