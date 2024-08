Dreame hat den neuen Saug- und Wischroboter Dreame L40 Ultra angekündigt. Eigenem Bekunden zufolge ist es „so ziemlich die beste Hilfe“, die man sich im Haushalt vorstellen kann. Unter anderem setzt der Hersteller mit 11.000Pa auf eine deutlich verbesserte Saugleistung.

Dreame L40 Ultra

Nachdem wir euch gestern auf den neuen Dreame H14 Pro aufmerksam gemacht hatten, geht es heute mit dem Dreame L40 Ultra weiter. Der Hersteller schreibt

Der L40 Ultra überzeugt mit einer beeindruckenden Saugleistung von 11.000 Pa. Damit werden Tierhaare, Staub und jegliche Ablagerungen effektiv beseitigt. Aufgrund dieser Leistung sind schnellere und bessere Reinigungsergebnisse möglich, da weniger Durchgänge erforderlich sind. Darüber hinaus bietet der Saugroboter fünf Saugkraftstufen, damit man die Reinigungsleistung individuell anpassen kann.

Die innovative Schmutzerkennungsfunktion, unterstützt von einer RGB-KI-Kamera, ermöglicht es dem L40 Ultra, den Schmutz auf dem Boden selbständig zu erkennen und die Leistung entsprechend anzupassen – sei es hartnäckiger Staub oder ein Soßenfleck. Diese Technologie ermöglicht eine detaillierte Reinigung mit präzisen Wischbewegungen.

In Zusammenarbeit mit der Anti-tangle TriCut Brush ist der L40 Ultra die perfekte Lösung für jeden Familienhaushalt. Das Tool, das man zusätzlich kaufen kann, beugt das Verheddern von Haaren im Saugroboter vor. Mit drei speziell entwickelten Schneidköpfen, die sich an der Walzenbürste befinden, werden menschliche und Tierhaare automatisch geschnitten und direkt in den Staubbehälter geleitet. Dadurch sparen Benutzer wertvolle Zeit und Mühe.

Vollautomatische Reinigung

Automatische Reinigung des Waschbretts und der Wischmops : Nach getaner Arbeit kehrt der L40 Ultra in seine Station zurück und reinigt die Wischmops selbständig mit 65-Grad-heißem Wasser. Auch das Waschbrett wird selbstständig gereinigt, um Fleckenrückstände zu vermeiden. Das optimierte Design des Waschbretts verhindert Wasserverschmutzung und erhöht die Reinigungseffizienz. Insgesamt gibt es 4 Temperaturstufen, zur Verbesserung des Energieverbrauchs: Normal/Mild/Warm/Heiß – stehen den Benutzern zur Voreinstellung in der Dreamehome-App (je nach ihren Bedürfnissen) zur Verfügung.

: Nach getaner Arbeit kehrt der L40 Ultra in seine Station zurück und reinigt die Wischmops selbständig mit 65-Grad-heißem Wasser. Auch das Waschbrett wird selbstständig gereinigt, um Fleckenrückstände zu vermeiden. Das optimierte Design des Waschbretts verhindert Wasserverschmutzung und erhöht die Reinigungseffizienz. Insgesamt gibt es 4 Temperaturstufen, zur Verbesserung des Energieverbrauchs: Normal/Mild/Warm/Heiß – stehen den Benutzern zur Voreinstellung in der Dreamehome-App (je nach ihren Bedürfnissen) zur Verfügung. Automatisches Nachfüllen und Entleeren : Durch die Kompatibilität mit dem Wasseranbausatz ermöglicht das System eine vollautomatische Reinigung. Einfach einen Schlauch an die Wasserversorgung und einen weiteren an den Abfluss anschließen, um sauberes Wasser nachzufüllen und Schmutzwasser abzulassen. Das lästige Heben, Befüllen und Tragen schwerer Wasserbehälter gehört somit der Vergangenheit an.

: Durch die Kompatibilität mit dem Wasseranbausatz ermöglicht das System eine vollautomatische Reinigung. Einfach einen Schlauch an die Wasserversorgung und einen weiteren an den Abfluss anschließen, um sauberes Wasser nachzufüllen und Schmutzwasser abzulassen. Das lästige Heben, Befüllen und Tragen schwerer Wasserbehälter gehört somit der Vergangenheit an. Automatische Entleerung : Der L40 Ultra ist auch mit den Swirl ROB5-Staubbeuteln (Fassungsvermögens von 3.2 Litern) kompatibel, und dank eines und intelligenter Algorithmen, die eine gründliche Entleerung gewährleisten und Verstopfungen reduzieren, kann die Reinigung bis zu 75 Tage ohne manuellen Aufwand erfolgen.

: Der L40 Ultra ist auch mit den Swirl ROB5-Staubbeuteln (Fassungsvermögens von 3.2 Litern) kompatibel, und dank eines und intelligenter Algorithmen, die eine gründliche Entleerung gewährleisten und Verstopfungen reduzieren, kann die Reinigung bis zu 75 Tage ohne manuellen Aufwand erfolgen. Automatische Trocknung der Wischmops: Dank dieser Funktion braucht man keine Angst davor haben, dass die Wischmops aufgrund von Feuchtigkeit schimmeln oder unangenehm riechen.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Dreame L40 Ultra kann ab dem 06. September 2024 zum Preis von 1.199 Euro bestellt werden. Zum Marktstart und nur bis zum 22. September erhaltet ihr 100 Euro Rabatt. Der neue Saug- und Wischroboter ist im Dreame-Onlineshop, bei Amazon, Saturn, Media Markt und Co. erhältlich.