Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finalen Versionen von iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und Co. zu. Doch wann erscheinen die kommenden Updates? Apple spricht offiziell von „Herbst“. Nun heißt es, dass sowohl iOS 18 als auch macOS Sequoia für Mitte September geplant sind. Gleichzeitig dürften auch die Updates für alle anderen Systeme freigegeben werden.

iOS 18 und macOS Sequoia sollen Mitte September erscheinen

Große iOS-Updates erschienen in den letzten Jahren für gewöhnlich im September. macOS-Updates wurden hingegen mal im September, mal im Oktober und mal im November freigegeben. Macrumors ist zu Ohren gekommen, dass Apple in diesem Jahr macOS Sequoia zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht wird, wie iOS 18.

Die gleichzeitige Einführung beider Updates stellt sicher, dass plattformübergreifende Funktionen wie die iPhone-Spiegelung funktionsfähig sind und wie vorgesehen funktionieren. Mit iPhone-Mirroring kann ein iPhone mit iOS 18 über einen Mac mit macOS Sequoia gesteuert werden. Zu den weiteren Neuheiten von macOS Sequoia gehören unter anderem wichtige Updates für Safari, neue Gaming-Möglichkeiten, eine neue Passwörter-App, ein verbessertes Anordnungen von Fenstern, Updates für Videokonferenzen und mehr.

Auch Apple Intelligence wird Bestandteil von macOS Sequoia sein. Allerdings werden diese Funktionen nicht zum Start von macOS Sequoia bereit stehen, sondern mit einem Update auf macOS 15.1 nachgereicht. Dieses Update erwarten wir für Oktober. Zum Start wird Apple Intelligence allerdings nur auf Englisch (USA) verfügbar sein. Einige Funktionen, Softwareplattformen und zusätzliche Sprachen werden im Laufe des nächsten Jahres ergänzt.

Aktuell befinden sich iOS 18, macOS Sequoia und Co. in der finalen Phase der Entwicklung. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple am 10. September neue iPhone-Modelle ankündigen wird. Die Freigabe der Software-Updates könnte dann am 16. September erfolgen.