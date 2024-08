Etwas mehr als zwei Wochen trennen uns noch von der iPhone 16 Keynote, zumindest wenn man den Quellen von Bloomberg glauben kann. Demnach wird Apple die September Keynote nicht nur dazu nutzen, um neuen iPhone Modelle anzukündigen, auch neue Apple Watch Modelle sowie die AirPods 4 stehen in den Startlöchern.

Apple Event mit iPhone 16, Apple Watch 10 und AirPods 4 am 10. September

Bis dato hat Apple seine September-Keynote noch nicht angekündigt. Wir gehen allerdings davon aus, dass dies im Laufe der kommenden Wochen geschehen wird.

Mark Gurman von Bloomberg beruft sich im Vorfeld auf „mit der Materie vertraute Personen“ und berichtet, dass sich das Unternehmen aus Cupertino auf den 10. September für die kommende Apple Keynote festgelegt hat. Den offiziellen Verkaufsstart sollen die Geräte am 20. September feiern. Demnach könnte der Vorverkaufsstart am 13. September erfolgen. Glaubt man dieser Zeitachse, so wird Apple wenige Tage zuvor iOS 18, macOS Sequoia und Co. veröffentlichen. Hierfür könnte sich der Hersteller den 16. September ausgeguckt haben.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple bei allen iPhone 16 Modellen auf einen A18-Chip setzen, der Apple Intelligence unterstützt. Die beiden Pro-Modelle sollen ein leicht größeres Display (jeweils 0,2 Zoll größer) erhalten. Die iPhone 16 Standard-Modelle sollen den Actionbutton erhalten, der aktuell exklusiv beim iPhone 15 Pro eingesetzt wird und alle vier neuen Modellen sollen über eine neue Kamerataste an der Seite des Gerätes verfügen. Zudem wird erwartet, dass Apple das Kamerasystem aller Modelle aufwertet. Die Rede ist unter anderem von einer verbesserten 48MP Ultraweitwinkel-Kamera beim iPhone 16 Pro (Max).

Weiter rechnen wir mit einer Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 3 und einer neuen Apple Watch SE. Neben neuen Prozessoren und der ein oder anderen neuen Gesundheitsfunktion soll die Apple Watch 10 ein größeres Display erhalten.

Auch neue AirPods 4 sind im Anmarsch. Genau genommen, ist die Rede von zwei AirPods 4 Modellen. Diese sollen sich unter anderem in einer aktiven Geräuschunterdrückung unterscheiden.