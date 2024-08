Update: Wir haben die Aktion noch einmal hochgezogen. (/Update Ende)

Vodafone hat spannende Neuigkeiten für euch. Am heutigen Tag hat das Düsseldorfer Mobilfunkunternehmen seine „heiße“ CallYa-Aktion wieder aufleben machen. Ihr erhaltet Vodafone CallYa Digital 3 Monaten komplett kostenlos. Somit könnt ihr euch 3 Monaten lange eine 30GB Allnet-Flat inkl. 5G komplett gratis sichern. Nutzt den Gutscheincode BONUS60 und holt euch 3 Monate „Vodafone CallYa Digital“ komplett kostenlos.

Vodafone CallYa: jetzt 3 Monate kostenlos sichern

Es liegt schon eine Weile zurück, dass Vodafone eine ähnliche CallYa-Aktion ins Leben gerufen hatten. Von daher hatten wir uns zwischenzeitlich schon gefragt, wann der Mobilfunkanbieter diese wieder an den Start bringt. Nun haben wir die gute Nachricht für euch, dass die Aktion soeben auf dieser Vodafone-Senderseite gestartet ist.

Der Tarif Vodafone CallYa Digital ist ziemlich beliebt. Durch die aktuelle Promo verbessert sich das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal und ihr könnt den Tarif komplett kostenlos 3 Monate testen. Wir blicken etwas genauer auf die Konditionen.

Vodafone CallYa Digital ist ein Prepaid-Tarif von Vodafone, allerdings gibt es einen entscheidenden Vorteil. Ihr müsst eure Guthabenkarte nicht ständig aufladen, die monatliche Gebühr per Lastschrift eingezogen.

–> JETZT: 3 Gratis-Monate „Vodafone CallYa Digital“ sichern

Zum Preis von gerade einmal 20 Euro (pro vier Wochen) erhaltet ihr 30GB Datenvolumen (LTE Max + 5G), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Eine Vertragslaufzeit gibt es nicht, so dass ihr den Tarif jederzeit nach Ablauf eines Monats wieder kündigen könnt. Eine Bonitätsprüfung erfolgt nicht, WebIdent ist erforderlich.

Im Rahmen der aktuellen Aktion erhaltet ihr mit dem Gutscheincode BONUS60 60 Euro Startguthaben. Dies wiederum entspricht der Grundgebühr für die genannten 3 Monate bzw. 12 Wochen. Einen idealeren Zeitpunkt gibt es nicht, um Vodafone CallYa auszuprobieren.

Überblick Vodafone CallYa Digital

30GB Datenvolumen mit LTE Max und 5G im Vodafone-Netz

Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

keine Bonitätsprüfung

20 Euro pro vier Wochen

mit Gutschein erhaltet ihr 60 Euro Startguthaben

In unseren Augen handelt es sich um einen verdammt heißen Deal, bei dem ihr bares Geld sparen könnt. Jeder Neukunde erhält beim Erwerb einer CallYa Digital Prepaid-Karte ein 60 Euro Startguthaben, sodass die ersten 12 Wochen kostenlos sind. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist aus unserer Sicht absolut überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur für kurze Zeit gültig.

–> Hier geht es zum Vodafone CallYa Digital