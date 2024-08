Im kommenden Monat wird mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle gerechnet. Im Hintergrund laufen bei Apple die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dazu gehört es auch, dass Apple im Vorfeld seine Store-Mitarbeiter auf den Verkaufsstart einschwört. In diesem Jahr wird insbesondere Apple Intelligence beim iPhone 16 Verkaufsstart von großer Bedeutung sein.

Apple Intelligence als wichtiger Teil des iPhone 16 Verkaufsstarts

Aktuell gehen wir davon aus, dass die iPhone 16 Keynote am 10. September stattfinden wird. Die Einladungen für das September-Event dürften in der kommenden Woche verschickt werden. Nun berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple ein obligatorisches Meeting für alle Apple Store Mitarbeiter einberufen hat. Die jeweiligen Treffen finden je nach Store entweder am Abend des 12. September oder am Morgen des 13. September statt.

Gurman weist daraufhin, dass die Treffen dieses Mal unter der Woche und nicht wie in den vergangenen Jahren an einem Sonntag stattfinden. Gut möglich, dass Apple für die diesjährige Einführung des iPhone eine andere Strategie verfolgt. In einem weiteren Beitrag auf X gibt der Apple-Insider zu verstehen, dass Apple bereits begonnen habe, seine Store-Mitarbeiter hinsichtlich Apple Intelligence zu schulen, und dass er erwarte, dass dies ein wichtiger Teil des Verkaufsgesprächs für das iPhone 16 in den Apple Stores sein werde.

Apple Intelligence wird nicht zur Markteinführung des iPhone 16 zur Verfügung stehen. Abgesehen davon, dass Apple Intelligence zunächst nur auf Englisch (USA) verfügbar sein wird, startet Apple Intelligence mit dem Update auf iOS 18.1 im Oktober. Mit dem X.1 Update werden Funktionen, wie z.B. Writing Tools, Zusammenfassen von Benachrichtigungen und die neue Siri-Oberfläche, zur Verfügen stehen. Weitere Features, wie z.B. Image Playground, Genmoji oder die ChatGPT-Integration folgen dann mit iOS 18.2 oder einem späteren Update.