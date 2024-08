In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bereiten sich viele Apple-Fans auf das iPhone 16 vor, doch das iPhone ist nicht das Einzige, worauf wir uns in diesem Jahr noch freuen können – es werden auch neue Macs erwartet. Wie aus aktuellen Entwicklerprotokollen hervorgeht, bereitet sich Apple anscheinend auf die Einführung neuer M4 Mac-Modelle vor. So testet das Unternehmen vier neue Mac-Varianten, zu denen wahrscheinlich aufgefrischte Versionen des MacBook Pro, Mac mini und iMac gehören. Die Modelle werden voraussichtlich im Oktober auf den Markt kommen.

Neue Modellnummern für M4 Macs aufgetaucht

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple damit begonnen, unveröffentlichte Mac-Modelle zu testen, um die Kompatibilität mit Programmen von Drittanbietern sicherzustellen. Die getesteten Macs wurden in Log-Dateien von Drittherstellern als „16,1“, „16,2“, „16,3“ und „16,10“ identifiziert.

Jeder Mac ist eine Basisversion eines mit einem M4-Chip ausgestatteten Geräts. Die Basis-M4-Chips in den getesteten Geräten weisen unterschiedliche Konfigurationen auf. Drei Modelle verfügen über eine 10-Kern-CPU und einen 10-Kern-GPU, während ein Modell mit einer 8-Kern-CPU und einem 8-Kern-GPU ausgestattet ist. Die letztgenannte Konfiguration stellt eine neue Variante dar, die bisher bei M4-Chips nicht zu finden war. Alle vier Macs sind entweder mit 16 GB oder 32 GB Unified Memory ausgestattet.

Der M4-Chip des 256 GB und 512 GB iPad Pro verwendet eine CPU mit 9 Kernen und eine GPU mit 10 Kernen. Die iPad Pro Modelle mit einer Kapazität von 1 TB und 2 TB verwenden eine leistungsstärkere Version mit einer 10-Kern-CPU und einer 10-Kern-GPU, die den Spezifikationen einiger der getesteten Mac Modelle entspricht.

In dem Bloomberg-Bericht werden keine M4 Pro oder M4 Max Chips erwähnt, die typischerweise in High-End-Modellen des Mac mini und des MacBook Pro eingesetzt werden. Die fortschrittlichen Chips würden mehr CPU- und GPU-Kerne sowie mehr Arbeitsspeicher bieten. Es bleibt unklar, ob Apple zunächst plant, nur Modelle mit dem Standard-M4-Chip auf den Markt zu bringen oder ob auch High-End-Varianten in diesem Jahr geplant sind, aber nicht in den Entwicklerprotokollen erfasst wurden.

Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass sowohl die 14 Zoll als auch die 16 Zoll MacBook Pro Modelle eine Auffrischung erfahren würden. Zudem hieß es, dass ein neuer, schlanker Mac mini in Arbeit ist, der sowohl mit M4 als auch mit M4 Pro Chipoptionen erhältlich sein soll. Ebenso ist ein M4 iMac im Rennen. Während der Mac mini ein komplettes Redesign erfahren könnte, soll es sich beim All-In-One-Mac um ein reines Leistungs-Upgrade ohne weitere großartige Änderungen handeln.