Am heutigen Tag ist es wieder soweit. Eine neue Apple Watch Herausforderung ist gestartet und Apple möchte euch animieren, euch sportlich zu betätigen. Seid ihr bereit für die Apple Watch: „Nationalpark“-Challenge 2024? Die Hürde ist nicht wirklich hoch. Habt ihr Zeit und Lust? Dann stellt euch der Challenge.

Apple Watch: „Nationalpark“-Challenge 2024 ist gestartet

Vor ein paar Tagen hatten wir euch bereits auf die heutigen Apple Watch: „Nationalpark“-Challenge 2024 aufmerksam gemacht. Diese ist in den frühen Morgenstunden gestartet, so dass es nun losgehen kann.

Apple veranstaltet über das Jahr verteilt verschiedene Apple Watch Challenges zu verschiedenen Anlässen. Dies soll Besitzer einer Apple Watch animieren, sich sportlich zu betätigen. Meistens geht es an Neujahr mit der Neujahrs-Herausforderung los und setzt sich zu verschiedenen Anläsen fort. Am heutigen Tag feiert Apple die US-Nationalparks und hat eine neue Herausforderung ausgerufen.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender ein Workaut über 20 Minuten absolvieren. Ihr könnt das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-app speichert.

Auch wenn Apple die US-Nationalpark feiert, könnt ihr auch hierzulande an der Herausforderung teilnehmen. Solltet ihr die Herausforderung gemeistert haben, so erhaltet ihr nicht nur eine virtuelle Medaille, sondern auch verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime nutzen könnt.