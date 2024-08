Apple hat vor wenigen Augenblicken die iPhone 16 Keynote offiziell angekündigt. Diese findet am 09. September 2024 statt. Nachdem in den letzten Tagen bereits über den Termin für das Special Event spekuliert wurde, wurde der Termin nun offiziell bestätigt. Los geht es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Lange müssen wir uns somit nicht mehr gedulden, bis wir die neuen iPhone 16 Modelle sowie weitere Neuheiten zu Gesicht bekommen.

Apple Special Event am 09. September 2024

Vorfreude ist die schönste Freude. Nur noch wenige Tage trennen uns von der nächsten Apple Keynote. Auch wenn das Unternehmen aus Cupertino mit keiner Silbe bestätigt hat, welche Neuheiten angekündigt werden, gehen wir fest davon aus, dass die iPhone-Familie im Mittelpunkt stehen wird.

In den letzten Monaten gab es bereits allerhand Gerüchte zum iPhone 16 und iPhone 16 Pro. Allgemein wird mit vier neuen Modellen gerechnet. Wir rechnen mit einem 6,1 Zoll iPhone 16 und 6,7 Zoll iPhone 16 Plus. Dazu sollen sich ein größeres 6,3 Zoll iPhone 16 Pro sowie ein 6,9 Zoll iPhone 16 Pro Max gesellen. Apple wird leistungsstärkere A18-Chips verbauen und die Aktionstaste auf die Non-Pro-Modelle erweitern und dieser gleichzeitig mit neuen Optionen versehen. Das Kamerasystem soll aufgewertet werden und mindestens die Pro-Modelle sollen eine neue Aufnahmetaste erhalten. Diese soll wie eine Taste einer DSLR-Kamera agieren (Fokus, Zoomen, Auslöser). Auch neue Farboptionen soll es in diesem Jahr wieder geben.

Neben den neuen iPhone-Modellen wird Apple auch neue Apple Watches ankündigen. Wir rechnen mit der Series 10, der Ultra 3 sowie der Apple Watch SE 3. Alle Modelle dürften neue Prozessoren und hoffentlich neue Sensoren erhalten. Auch mit neuen AirPods 4 ist in diesem Jahr zu rechnen, zumindest gab es hierzu in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Indizien.

Zur neuen Hardware gesellt sich auch neue Software. Wir gehen davon aus, dass Apple im Rahmen der Keynote einen konkreten Zeitplan zur Freigabe von iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2, HomePod Software 18 und macOS Sequoia 15 bekannt geben wird.

Die iPhone 16 Keynote trägt übrigens die Bezeichnung „It´s Glowtime. Los geht es am 09. September um 19:00 Uhr. Wir werden die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.