In den letzten Tagen hat Apple einen Schwung neuer Support-Videos auf seinen deutschen YouTube-Kanal hochgeladen. Diese beschäftigen sich mit verschiedenen Themen rund um das iPhone, das iPad, den Mac und die AirPods. Unter anderem erhaltet ihr fünf hilfreiche Tipps zu den Apple Kopfhörern.

So sendet ihr auf dem iPhone und iPad Audionachrichten

In dem ersten eingebundenen Video erfahrt ihr, wie ihr in iOS 17 und iPadOS 17 eine Audionachricht sendet, wenn ihr eine Sprachnachricht senden möchtet.

So verwendet ihr AirDrop auf dem iPhone oder iPad

AirDrop? Noch davon gehört? Mit AirPods habt ihr auf dem iPhone und iPad (und auch dem Mac) die Möglichkeit, schnell Fotos, Dokumente und mehr an Apple Geräte in der Nähe zu senden. In dem Video erfahrt ihr, wie ihr diese teilt, indem ihr euer iPhone neben das einer anderen Person haltet (ab iOS 17).

So schaltet ihr das iPhone aus oder ein

In dem dritten Video erfahrt ihr, wie ihr euer iPhone aus- und wieder einschaltet, unabhängig davon, ob es über Face ID oder eine Home-Taste verfügt. Je nach Modell müsst ihr unterschiedlich vorgehen.

So hinterlässt ihr eine Videonachricht in FaceTime auf dem iPhone

Wenn jemand euren FaceTime-Anruf verpasst, könnt ihrab iOS 17 eine Audio- oder Videonachricht hinterlassen. Euer Freund kann eure Nachricht sogar auf seiner Apple Watch abspielen.

So verbindet ihr die AirPods mit eurem iPhone oder Android-Gerät

Kann man die AirPods nur mit einem Apple Gerät verwenden? Natürlich nicht. Allerdings nutzen die AirPods mit dem iPhone, iPad oder Mac ihr vollen Potential aus. Nichtsdestotrotz könnt ihr die AirPods auch mit einem Android-Gerät verwenden.

Erfahrt in dem Clip, wie ihr eure AirPods, AirPods Pro und AirPods Max automatisch mit eurem iPhone verbindet. Apple zeigt euch auch, wie ihr sie in euren Bluetooth-Einstellungen auf einem Android-Gerät verbinden könnt.

Fünf hilfreiche Tipps zu den AirPods

Erfahrt, wie ihr mit euren AirPods mehr machen könnt. Apple zeiget euch, wie ihr Audio zwischen zwei AirPods oder Beats-Kopfhörern teilt, Hintergrundgeräusche verwendet, Mitteilungen von Siri ankündigen lasst und mehr.

So löschst ihr eine App auf dem Mac

Ihr könnt Speicherplatz freigeben, der für andere Elemente verwendet wird, indem ihr eine App auf deinem Mac löschst oder deinstallierst. In dem 64 Sekunden Clip erfahrt ihr, wie ihr vorgehen müsst. Die Kurzform lautet: App in den Papierkorb verschieben und anschließend den Papierkorb löschen.