In den letzten Monaten haben wir bereits mehrfach gelesen, dass sich Apple an die Robotik als potenzielle neue Produktkategorie heranwagt, um seine Präsenz in den Haushalten der Verbraucher zu erhöhen und die hauseigene Produktpalette zu diversifizieren. Der Tech-Gigant befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung von Robotergeräten, die verschiedene alltägliche Herausforderungen bewältigen und das Nutzererlebnis verbessern könnten. Den Start soll dabei ein iPad-ähnliches Roboter-Heimgerät darstellen – das Ziel geht jedoch weit darüber hinaus.

Robotik: Eine neue Richtung für Apple

Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter feststellt, rührt Apples Interesse an der Robotik von dem inzwischen eingestellten Projekt für selbstfahrende Autos her. Obwohl das Unternehmen seine Pläne für ein autonomes Fahrzeug schließlich aufgab, warf der Versuch eine neue Frage auf: Wenn Apple-Produkte sich selbständig fortbewegen können, welche neuen Erfahrungen könnten dann geschaffen werden?

Um das Jahr 2020 herum begann Apple, die Idee zu untersuchen, Robotertechnik in andere Produkte einzubauen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Robotergeräte eine Reihe von Problemen lösen könnten, z. B. den Zugriff auf Geräte, die sich außerhalb der Reichweite befinden, das Aufnehmen von Fotos oder das Starten von Videokonferenzen, ohne ein Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Letztendlich geht es in dem ersten Schritt darum, die Bedienung oder Kontrolle von Dingen zu Hause aus der Ferne zu erledigen, wobei sich die Geräte nach dem Nutzer ausrichten.

Der erste Versuch von Apple soll dementsprechend ein Tabletop-Gerät mit dem Codenamen J595 sein. Hierbei handelt es sich um ein großes, iPad-ähnliches Display, das mit Kameras und einem Roboterarm kombiniert wird. Das Produkt soll um 2026 oder 2027 auf den Markt kommen, möglicherweise gefolgt von mobilen Robotern und sogar humanoiden Modellen im nächsten Jahrzehnt.

Herausforderungen und Chancen

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz werden bei der Entwicklung von Apples Robotergeräten eine entscheidende Rolle spielen. Das Unternehmen plant, sein Fachwissen in den Bereichen Sensoren, fortschrittliches Chipdesign, Hardwaretechnik und Batterien zu nutzen, um innovative Roboterprodukte zu entwickeln. Verantwortlich für die Arbeit im Bereich Robotik zeichnet sich Kevin Lynch, Vice President of Technology bei Apple, der zuvor das Apple Car Team und die Softwareentwicklung für die Apple Watch leitete.

Um sinnvolle Roboterprodukte auf den Markt zu bringen, wird Apple in mehr Talente investieren müssen, unter anderem in eine größere Anzahl von Ingenieuren. Das Unternehmen hat bereits Schritte in diese Richtung unternommen und Top-Robotik-Experten von Institutionen wie Technion in Israel angeworben.

Trotz des Potenzials der Robotik stehen Apple und der Rest der Branche vor großen Herausforderungen. Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Roboter sind teuer, nicht besonders intelligent und haben nur begrenzte Fähigkeiten. Hinzu kommt, dass die meisten Verbraucher noch nicht bereit sind, fortschrittliche Roboter in ihren Haushalten einzusetzen.

Wie Gurman berichtet, sehen einige Führungskräfte bei Apple die Robotik als vielversprechendes neues Gebiet an, während andere skeptisch sind, vor allem angesichts der Schwierigkeiten, die das Unternehmen in der Vergangenheit mit Projekten wie dem Apple Car und Augmented-Reality-Brillen hatte. Doch das Projekt könnt sich auszahlen. Wenn es Apple gelingt, die technischen Hürden zu überwinden und überzeugende Robotergeräte zu entwickeln, könnte das Unternehmen schließlich den Smart Home Markt erobern und eine neue Produktkategorie etablieren.