Auch wenn Apple die iPhone 16 Keynote noch nicht offiziell angekündigt hat – wir erwarten die Einladungen in dieser Woche – laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren. Aktuell läuft es auf den 10. September hinaus und die begleitende Keynote soll bereits „im Kasten“ sein.

iPhone 16 Keynote ist bereits „im Kasten“

In den letzten Tagen hieß es an unterschiedlichen Stellen, dass Apple in diesem Jahr am 10. September zur iPhone 16 Keynote lädt. Bei den Special Events in der jüngeren Vergangenheit setzte Apple nicht mehr auf „Live-Keynotes“, vielmehr hatte das Unternehmen die Keynotes aufgezeichnet und das Material zum Event ausgestrahlt.

In der aktuellen Ausgabe seines PowerOn-Newsletters berichtet Mark Gurman von Bloomberg nun davon, dass Apple die Aufzeichnung für die iPhone 16 Keynote bereits „im Kasten“ hat. Auch wenn Apple das Event im Vorfeld aufgezeichnet hat, wird es ein In-Person-Event vor Ort geben, zu dem Apple Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. ins Steve Jobs Theater nach Cupertino einlädt. Im Anschluss an die Keynote können diese dann die Gerät vor Ort kurz ausprobieren.

Der Zeitplan könnte wie folgt aussehen: Am 10. September stellt Apple die neuen iPhone 16 Modelle vor. Ab dem 13. September können diese vorbestellt werden und der eigentliche Verkaufsstart findet dann am 20. September statt. Parallel zur Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle erwarten wir auch die Vorstellung neuer Apple Watch Modelle sowie die AirPods 4.