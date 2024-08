Apple hat sein iPhone 16 Event für Montag, den 09. September, offiziell angekündigt und mit dem spannenden Slogan „It’s Glowtime“ versehen. Die Einladung zur Keynote und die dazugehörige Animation deuten darauf hin, dass Apple Intelligence im Mittelpunkt stehen wird.

Das komplette iPhone 16 Lineup erhält neuen A18 Chip

Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Basis- und Plus-Modelle mit dem Pro-Level-Chip des Vorjahres ausgestattet waren, wird erwartet, dass alle iPhone 16 Modelle mit Chips der A18-Klasse ausgestattet werden. Auch wenn es nicht unwahrscheinlich ist, dass die iPhone 16 Pro Modelle mit einer etwas stärkeren Variante des A18 ausgestattet sind, ist es doch ein wichtiger Schritt, dass alle neuen iPhones einen Chip der A18-Serie erhalten.

So soll der A18-Chip eine deutlich verbesserte Neural Engine erhalten, was ihn zur idealen Wahl für Apple Intelligence macht. Dabei ist es auch denkbar, dass der A18 exklusive KI-Funktionen unterstützen wird, die somit nur der iPhone 16 Generation zur Verfügung stehen würden.

„It’s Glowtime“-Animation verrät neue Siri-UI

Die „It’s Glowtime“-Animation und die Einladung zum Event sind ein weiterer Beleg für Apples KI-Fokus. Der Slogan verweist spielerisch auf „Showtime“, während die leuchtenden Farben in der Animation mit der überarbeiteten Siri-Oberfläche für Apple Intelligence einhergehen. In der neuen Benutzeroberfläche wird Siri als sanftes, farbiges Leuchten an den Rändern des iPhone-Displays dargestellt.

Diese KI-Funktionen gibt es zuerst

Auch wenn Apple Intelligence der Star der iPhone 16 Keynote sein soll, so wird Apples KI-Offensive nicht pünktlich zum Marktstart (der womöglich am 12. September stattfindet) bereit sein. Der KI-Startschuss für die ersten Funktionen fällt erst mit dem für Oktober geplanten iOS 18.1 Update.

Apple Intelligence zielt darauf ab, die Benutzererfahrung in verschiedenen Aspekten der Geräteinteraktion zu verbessern. Zum Start wird es Funktionen zur Textzusammenfassung geben, die es Nutzern ermöglichen, das Wesentliche von längeren Dokumenten schnell zu erfassen. Das System wird außerdem Benachrichtigungen und E-Mails nach Priorität ordnen, sodass sich die Nutzer auf die wichtigsten Mitteilungen konzentrieren können. Das Schreiben von Texten wird stark von den neuen Sprach- und Schreibwerkzeugen von Apple profitieren. Die Funktionen sollen das Verfassen von Nachrichten vereinfachen und die Kommunikation effizienter gestalten, indem Texte vorgeschlagen oder vervollständigt werden.

Das große KI-Upgrade für Siri wird es jedoch wahrscheinlich erst im Frühjahr 2025 geben. Mit einem stärker personalisierten Ansatz wird dann das aktualisierte Siri-System unter anderem das Surfen im Internet und die Suchfunktionen verbessern und so eine komfortablere Benutzererfahrung bieten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in der EU der iPhone- und iPad-Release von Apple Intelligence auf das nächste Jahr verschieben wird, da es laut Apple „regulatorische Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.