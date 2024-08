Apple hat bekannt gegeben, dass es einen geplanten Wechsel in der Führungsetage des Unternehmens gibt. Der bisherige Apple Chief Financial Officer Luca Maestri tritt aus der ersten Reihe zurück und übergibt zum 01. Januar 2025 seinen Posten an Kevan Parekh.

Zukünftig neuer Apple Finanzchef: Kevan Parekh

Apple hat in der Nacht zu heute bekannt gegeben, dass der bisherige Finanzvorstand Luca Maestri zum 01. Januar 2025 seine Position im Unternehmen aufgeben wird. Allerdings wird Maestri dem Unternehmen treu bleiben und weiterhin die Corporate Services-Teams leiten, darunter Informationssysteme und -technologie, Informationssicherheit sowie Immobilien und Entwicklung. In seiner neuen Funktion ist er direkt Apple CEO Tim Cook unterstellt.

Für gewöhnlich ist Luca Maestri in den letzten Jahren beim Conference Call im Rahmen der Bekanntgabe der Apple Quartalszahlen in Erscheinung getreten, als er und Tim Cook den Analysten Rede und Antwort standen. Während seiner Zeit als CFO ermöglichte Maestri wichtige Investitionen und übte sich in strenger Finanzdisziplin. Zusammen trugen diese Maßnahmen dazu bei, dass das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppelte und der Dienstleistungsumsatz um mehr als das Fünffache stieg.

Apple CEO Tim Cook kommentiert den Wechsel wir folgt

„Luca war ein außergewöhnlicher Partner bei der langfristigen Führung von Apple. Er war maßgeblich an der Verbesserung und Steigerung der finanziellen Leistung des Unternehmens beteiligt, hat sich mit den Aktionären beschäftigt und in allen Bereichen von Apple finanzielle Disziplin eingeführt. Wir sind froh, dass wir weiterhin von der Führung und dem Wissen profitieren werden, die seine Amtszeit im Unternehmen geprägt haben.“

Nachfolger von Maestri wird Kevan Parekh. Der Finanzexperte ist seit 11 Jahren bei Apple und leitet derzeit die Bereiche Finanzplanung und -analyse, G&A und Benefits Finance, Investor Relations und Marktforschung. Vor dieser Position leitete Parekh die Bereiche Worldwide Sales, Retail und Marketing Finance. Zu Beginn seiner Tätigkeit leitete er die finanzielle Unterstützung der Produktmarketing-, Internet-Vertriebs- und Service- sowie Engineering-Teams von Apple.