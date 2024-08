Apple TV+ hat die erfolgreiche Comedy-Serie „Acapulco“ offiziell für eine vierte Staffel verlängert. „Acapulco“ erzählt die humorvolle und herzliche Geschichte eines jungen Mannes, der in den 1980er Jahren seinen Traumjob in einem luxuriösen Resort in Acapulco antritt, dabei aber schnell erkennt, dass der Weg zum Erfolg voller unerwarteter Herausforderungen und Missgeschicke ist. Die Serie wurde wiederholt für seine lebendige Atmosphäre sowie seine mitreißenden Darsteller gelobt und konnte sich bereits einige Preise sichern.

„Acapulco“ Staffel 4 auf Apple TV+

Die Verlängerung von „Acapulco“ kommt angesichts der jüngsten Erfolge nicht überraschend. Die Serie wurde in diesem Jahr für neun Imagen Awards nominiert, darunter für die beste Comedy, den besten Schauspieler Enrique Arrizon und mehrere Nominierungen für Nebendarsteller und Darstellerinnen.

Die ersten drei Staffeln von „Acapulco“ haben uns sehr gut gefallen. In der dritten Staffel von „Acapulco“ ging es um die Wiedergutmachung von Fehlern der Vergangenheit und um Neuanfänge. In der aktuellen Handlung findet sich der ältere Máximo (Eugenio Derbez) in einem Las Colinas wieder, das er nicht mehr wiedererkennt. Im Jahr 1985 klettert der jüngere Máximo (Enrique Arrizon) weiter die Erfolgsleiter hinauf und gefährdet dabei womöglich all seine Beziehungen, die er sich so hart erarbeitet hat.

Neben Derbez und Arrizon gehören Fernando Carsa, Alcázar, Perez, Bauche, Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Chord Overstreet, Rafael Cebrián, Regina Orozco und Carlos Corona zum Ensemble von „Acapulco“. In der dritten Staffel waren außerdem Jaime Camil und Cristo Fernández als Gaststars zu sehen.

Natürlich haben auch die Darsteller und die Crew ihre Begeisterung über die Rückkehr nach Las Colinas zum Ausdruck gebracht. So betonte Derbez, Hauptdarsteller und ausführender Produzent der Serie, die Bedeutung dieses Meilensteins für die Repräsentation von Latinos auf einer globalen Bühne. Er führt aus:

„Ich bin unseren fantastischen Partnern, den talentierten Darstellern und der Crew und vor allem dem Publikum, dessen Liebe und Unterstützung diese Reise möglich gemacht haben, unglaublich dankbar. Es ist selten, dass Serien, die sich auf Latino-Geschichten konzentrieren, es so weit schaffen, und das macht diesen Meilenstein noch bedeutsamer. Repräsentation ist wichtig, und Ben Odell und ich sind sehr stolz darauf, dass wir diese lebendigen Geschichten weiterhin auf einer globalen Bühne zeigen können. Danke, dass ihr uns geholfen habt, Grenzen zu überwinden und unsere Kultur zu feiern. Wir können es kaum erwarten, wieder in Las Colinas einzutauchen, um mit euch allen noch mehr Spaß, Lachen und Leidenschaft zu erleben!“

„Acapulco“ wird von Lionsgate Television, 3Pas Studios, Zihuatanejo Productions und der Tannenbaum Company produziert. Inspiriert wurde die Serie durch den Film „How to Be A Latin Lover“. Ihr könnt derzeit alle drei Staffeln von „Acapulco“ auf Apple TV+ sehen. Bisher wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für die vierte Staffel bekannt gegeben.