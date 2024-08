Apple bereitet sich darauf vor, auf seiner „It’s Glowtime“ Keynote neben dem iPhone 16 mehrere neue Produkte vorzustellen. Laut dem Leaker Kosutami gehören hierzu auch die AirPods Pro 3 und AirPods 4. Dabei sollen die AirPods Pro eine deutliche Verbesserung bei der Active Noise Cancelling (ANC) Technologie erfahren.

Der Leaker behauptet, dass die ANC-Technologie bei den neuen AirPods Pro einen großen Sprung machen wird. So schreibt Kosutami auf X:

The new AirPods Pro is coming—perform with Digital ANC that much better than previous version.

— Kosutami (@Kosutami_Ito) August 27, 2024