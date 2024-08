Berichten zufolge gehen in zahlreichen amerikanischen Apple Stores die Bestände des aktuellen iPad mini 6 aus, was Spekulationen über ein neues Modell anheizt. Laut Bloombergs Mark Gurman wird die Verfügbarkeit des iPad mini intern bei Apple als „limitiert“ betrachtet, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass eine aktualisierte Version bald kommt.

Gerüchten zufolge wird das iPad mini 7 keine große Designüberholung erhalten. Es wird erwartet, dass das neue Modell mit einem verbesserten LCD-Panel ausgestattet sein wird, das die „Jelly Scrolling“-Probleme der aktuellen Version beheben wird. Außerdem könnte das iPad mini 7 Unterstützung für Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 sowie verbesserte Kamerafunktionen bieten.

Das entscheidende Upgrade wird die Leistung sein. Es wird vermutet, dass das iPad mini 7 mit dem A17-Chip ausgestattet wird, der es mit Apple Intelligence kompatibel macht, einem der wichtigsten Verkaufsargumente für das neue Modell. Damit wäre das iPad mini 7 deutlich leistungsstärker als das im September 2021 vorgestellte iPad mini 6 mit dem A15 Bionic Chip und 4 GB RAM.

Many Apple stores are low on stock of the iPad mini in several configs, while the device is considered “constrained” internally within Apple, I’m told. That *could* be a sign a new one is coming. It hasn’t been updated since 2021. Wouldn’t be surprised to see it updated for AI.

— Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024