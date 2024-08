Je näher die iPhone 16 Keynote rückt, desto größer wird die Vorfreude auf die nächste iPhone-Generation. Bevor Apple die neuen Modelle am 9. September enthüllt, ist uns zu Ohren gekommen, dass der Vorverkaufsstart in diesem Jahr nicht an einem Freitag, sondern an einem Donnerstag stattfinden könnte. Konkret reden wir über den 12. September 2024. Der tatsächliche Verkaufsstart könnte dann am 19. September erfolgen.

Verbessertes Display und Design

Es wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit einem 6,27 Zoll bzw. 6,86 Zoll Display ausgestattet sein werden, was sie zu den bisher größten iPhones macht. Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max sind mit einem 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll Display ausgestattet.

Alle vier Varianten des iPhone 16 werden laut den aktuellen Gerüchten eine neue Aufnahmetaste erhalten, die eine präzisere Steuerung für Foto- und Videoaufnahmen ermöglicht. Die Taste soll wie bei High-End-Kameras als Zwei-Stufen-Auslöser funktionieren. Der Autofokus wird durch leichtes Drücken aktiviert, während ein festerer Druck das Bild auslöst. Außerdem kann man bei der Aufnahme von Fotos und Videos durch Wischen über die Taste den Ausschnitt vergrößern oder verkleinern.

Zudem wird erwartet, dass die Aktionstaste des iPhone 15 Pro und Pro Max nun auch den Standardmodellen hinzugefügt wird. Die vielseitige Taste ersetzt die traditionelle Stummschalttaste und kann für verschiedene Funktionen angepasst werden, darunter das Aktivieren der Taschenlampe oder das Umschalten des Fokusmodus.

Die Chancen stehen gut, dass mit der iPhone 16 Generation die Displayränder nochmals schrumpfen. Zu verdanken ist dies der „Border Reduction Structure“-Technologie, bei der die Ränder des Displays durch eine neue Anordnung der internen Komponenten und verbesserte Fertigungstechniken weiter reduziert werden.

Apple könnte die Mikrolinsen-Technologie (Micro Lens Array – MLA) für effizientere OLED-Displays einsetzen, um die Helligkeit zu erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken.

Kameras

Fotofreunde können sich auf ein verbessertes 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv in den iPhone 16 Pro Modellen freuen, das eine bessere Bildqualität verspricht, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, inklusive 48-Megapixel-ProRAW-Fotos im Ultraweitwinkelmodus.

Außerdem sollen sowohl das iPhone 16 Pro als auch das Pro Max mit einem 5-fachen Teleobjektiv ausgestattet sein, eine Funktion, die bisher nur dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten war.

Das iPhone 16 Pro Max könnte auch eine Super-Teleobjektiv-Kamera einführen, die eine Brennweite von über 300 mm bietet und damit den optischen Zoom deutlich erhöht.

Die Standardmodelle des iPhone 16 werden wahrscheinlich eine vertikale Kameraanordnung haben, die die Aufnahme von 3D-Videos für Apples Vision Pro Headset ermöglicht.

Eine neue Antireflexionsbeschichtung könnte die Fotoqualität verbessern, indem sie Artefakte wie Linsenreflexe und Geisterbilder reduziert.

Apple Intelligence

Mit der Einführung von iOS 18.1 wird Apple im Herbst seine KI-Suite namens Apple Intelligence einführen (in der EU erst nächstes Jahr). Die Technologie wird mit dem iPhone 15 Pro und Pro Max und allen iPhone 16 Modellen kompatibel sein. Einige fortschrittliche generative KI-Funktionen könnten jedoch exklusiv für die iPhone 16 Reihe sein.

Um die Leistung von Siri zu verbessern, werden die iPhone 16 Modelle Gerüchten zufolge mit einem verbesserten Mikrofon ausgestattet sein. Dieses soll ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als die Vorgängermodelle aufweisen, sodass die Geräte die Stimme deutlicher erfassen können.

Chips der A18-Serie, mehr RAM und Speicher

Es wird erwartet, dass alle iPhone 16 Modelle mit Chips der A18-Serie ausgestattet sein werden, die im 3nm-Verfahren der zweiten Generation von TSMC hergestellt werden, um die Leistung und Effizienz zu verbessern. Mit Blick auf die Leistungsfähigkeit von Apple Intelligence werden die A18-Chips eine verbesserte Neural Engine mit mehr Kernen bieten. Die Pro-Modelle könnten eine leistungsfähigere Version des A18 erhalten.

Die Standardmodelle des iPhone 16 sollen ein Upgrade auf 8 GB Arbeitsspeicher erhalten (statt zuvor 6 GB), was die Multitasking-Leistung verbessert.

Die Pro-Modelle könnten eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB bieten, was einer Verdoppelung der derzeitigen Maximalkapazität entspricht.

Änderungen beim Akku

Gerüchten zufolge wird die Akkukapazität für das iPhone 16 und 16 Pro Max erhöht, während sie für das 16 Plus möglicherweise verringert wird. Es gibt auch Gerüchte, dass Apple auf die Stacked-Battery-Technologie setzt, um die Energiedichte zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern. Zudem könnten die Akkumodule mit einem neuen Graphen-Wärmesystem und Metallgehäuse ausgestattet werden, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Schnellere Wi-Fi-Unterstützung und 5G Qualcomm Modem

Sehr wahrscheinlich unterstützen das iPhone 16 Pro und Pro Max Wi-Fi 7, während die Standardmodelle Wi-Fi 6E erhalten.

Die Pro-Modelle könnten das Snapdragon X75-Modem von Qualcomm verwenden, das schnellere 5G-Geschwindigkeiten und eine verbesserte Energieeffizienz bietet.