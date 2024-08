Am gestrigen Tag hat Apple die Katze aus dem Sack gelassen und seine September-Keynote angekündigt. Anders als ursprünglich gedacht, wird diese nicht am 10. September 2024 sondern einen Tag früher am 09. September stattfinden. Falls ihr euch schon einmal auf das Special Event einstimmen möchtet, so haben wir die passenden iPhone-Hintergrundbilder für euch.

„It’s Glowtime“: iPhone-Hintergrundbilder zum Apple-Event

Die Einladungen zur Apple September-Keynote sind verschickt. Nun heißt es noch knapp zwei Wochen geduldig sein, bis wir erfahren welche Neuheiten der Hersteller aus Cupertino ankündigt.

Die Einladung, die eine Reihe spiralförmiger Farben rund um das Apple-Logo zeigt, enthält den Slogan „It’s Glowtime.“ Welche Interpretationsmöglichkeiten bietet die Einladung? Gute Frage. Zuviel möchten wir in die Grafik zum Event nicht hinein interpretieren. Wir gehen davon aus, dass Apple Bezug auf Apple Intelligence und Siri nimmt und diese Themen beim „It´s Glowing“-Event verstärkt im Fokus stehen.

Wie wir es von Apple Basic Guy gewohnt sind, hat dieser kurz nach der Ankündigung des Events passende Wallpaper für iPhone, iPad und Mac zur Verfügung gestellt. So könnt ihr die Wartezeit bis zum 09. September überbrücken und euch auf die Keynote einstimmen.

Wir erwarten, dass Apple im Rahmen des Events die neue iPhone 16 Familie, neue Apple Watch Modelle, neue AirPods 4, neues iPhone- und Apple Watch Zubehör und ggfs. die ein oder andere Kleinigkeit ankündigen wird. Zudem wird Apple verraten, wann mit der finalen Freigabe von iOS 18 und Co. zu rechnen ist.