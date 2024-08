Der 09. September 2024 markiert den 10. Jahrestag der Vorstellung der Apple Watch durch CEO Tim Cook. Da Apples bevorstehendes iPhone 16 Event mit diesem bedeutenden Meilenstein zusammenfällt, werden nun die Gerüchte rund um eine mögliche „Apple Watch X“ Sonderedition erneut angeheizt.

„Apple Watch X“

Die ersten Gerüchte über eine „Apple Watch X“ tauchten im Januar 2023 auf, als ein französischer Bericht nahelegte, dass Apple die Series 9 zugunsten eines 10-jährigen Jubiläumsmodells auslassen könnte, ähnlich wie bei der Einführung des iPhone X im Jahr 2017. Dazu ist es aber nicht gekommen. Das Gerücht wurde ohnehin nur mit Skepsis aufgenommen, da damals seit der Vorstellung der ersten Apple Watch im Jahr 2014 nur neun Jahre vergangen wären.

Damit der Schriftzug „X“ einen logischen Sinn ergibt, müsste Apple das Gerät im Jahr 2024 ankündigen, genau am Montag, dem 9. September – dem Datum des kommenden iPhone 16 Events. Eine Garantie für eine „Apple Watch X“ ist das jedoch noch nicht. Apple kann natürlich auch eine Standardausgabe der Apple Watch Series 10 vorstellen und das Jubiläum dennoch feiern.

Design und Funktionen

Laut Bloombergs Mark Gurman plant Apple in diesem Jahr die Einführung einer dünneren Version der Apple Watch, die sich jedoch wahrscheinlich nicht wesentlich von den aktuellen Modellen unterscheiden wird. Im August 2023 erwähnte Gurman, dass Apple ein System zur Befestigung von Magnetbändern in Erwägung zieht, um Platz im Gerät zu schaffen, aber in seinen jüngsten Berichten wurde diese Funktionalität nicht mehr erwähnt.

Auch um die Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe wurde es zuletzt ruhig in der Gerüchteküche. Apple hat zwar an den neuen Gesundheitsfunktionen für das diesjährige Modell gearbeitet, aber es besteht die Chance, dass sie nicht rechtzeitig fertig werden.

Insbesondere bei der Blutdrucküberwachung soll es laut diversen Berichten Zuverlässigkeitsprobleme gegeben haben, die Apple dazu zwingen könnten, die Veröffentlichung zu verschieben. Sobald die Funktion verfügbar ist, wird sie dem Nutzer nicht die genauen systolischen und diastolischen Messwerte anzeigen. Stattdessen wird die Funktion Blutdrucktrends im Laufe der Zeit anzeigen, ähnlich wie die Funktion für die Körpertemperatur auf der Apple Watch derzeit funktioniert. Zudem wird die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe mit zusätzlichen Hindernissen konfrontiert, da sie auf Blutsauerstoffdaten angewiesen ist, die derzeit aufgrund eines Importverbots für in den USA verkauften Apple Watches nicht verfügbar sind.

Während unsicher ist, ob die Funktionen zur Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe kommen, gilt die neue Vitals App als sicher. Die App wird mit watchOS 11 kommen und umfassen­dere Infos zu wichtigen Gesundheitsdaten zeigen. Sie ist so konzipiert, dass sie den Nutzer benachrichtigt, wenn mehrere Gesundheitsmesswerte von ihrem typischen Bereich abweichen, um ihn zu mehr Aufmerksamkeit für seine Gesundheit anzuregen.

Natürlich wird Apple auch wieder einen neuen SiP (System in Package) Chip einführen. Die Apple Watch X / Series 10 erhält (zusammen mit der Ultra 3) voraussichtlich den S10, der die Rechenleistung der Uhr verbessern wird. Das Upgrade soll vor allem Verbesserungen in der Neural Engine umfassen, die die Grundlage für zukünftige KI-Anwendungen bildet.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat zudem in Aussicht gestellt, dass das Jubiläumsmodell der Apple Watch größere Displays bieten wird. Kuo geht davon aus, dass die nächste Apple Watch Generation in den Größen 45 mm und 49 mm erhältlich sein wird, statt wie bisher in den Größen 41 mm und 45 mm.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die nächste Apple Watch zweifelsohne kommen wird. Ob sie nun Apple Watch X oder Series 10 heißen soll, wird Apples Führungsetage und das Marketing-Team entscheiden. Spannend wird sein, ob das zehnjährige Jubiläum mit den neuen Gesundheitsfeatures gefeiert werden kann oder ob diese nachgereicht werden – oder sogar auf die nächste Generation verschoben werden.