Während Samsung seinen neuen Galaxy Ring bereits poliert hat, bietet uns Apple eine Vision auf eine deutlich fortschrittlichere Lösung. Apples neuester Patentantrag beim US Patent- und Markenamt mit dem Titel „Ring Device“ zeigt einen Smart Ring, der als Steuerzentrale von iPhones, Macs und sogar Haushaltsgeräten dienen könnte. So sollen die Fähigkeiten des Rings weit über eine grundlegende Gesundheitsüberwachung hinausgehen und die Art und Weise, wie wir mit unseren Geräten und unserer Umgebung interagieren, verändern.

Apples Smart Ring

Der Apple Ring, so wie ihn sich das Unternehmen vorstellt, soll den ganzen Tag über getragen werden und als primäres Eingabegerät für das iPhone, den Mac und für andere Geräte dienen. Der Ring wäre mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die es ihm ermöglichen, Benutzereingaben durch Handgesten, Berührungen, Druck, Sprache, Zeigebewegungen und andere körperbasierte Interaktionen zu erfassen.

In der Patentanmeldung von Apple wird beschrieben, wie der Ring die Standorte der verschiedenen Geräte in der Küche, im Büro und im Schlafzimmer speichern könnte. Dadurch wäre der Ring in der Lage, Interaktionen mit Objekten in eurer Umgebung zu erleichtern, z. B. durch Zeigen auf ein Apple TV, um es stumm zu schalten, oder durch Gesten in Richtung Küche, um den smarten Wasserkocher einzuschalten.

Der Ring verfügt auch über ein Mikrofon für die Spracheingabe und kann Tippvorgänge bei der Bedienung einer Tastatur erkennen. Apple schlägt sogar vor, dass Benutzer mehrere Ringe an verschiedenen Fingern tragen, damit umfassendere Eingaben erfasst werden können.

Der Smart Ring ist zwar als zentraler Knotenpunkt gedacht, soll aber nicht das iPhone oder den Mac ersetzen. Stattdessen würde er mit diesen Geräten zusammenarbeiten und eine nahtlose und intuitive Möglichkeit zu deren Steuerung bieten.

Mit seiner ständigen Einsatzmöglichkeit und einer Vielzahl von Sensoren könnte Apples Ring die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, merklich verändern. Doch wie bei allen Patentanträgen ist zu beachten, dass sich nicht jede patentierte Idee in ein marktfähiges Produkt verwandelt. Der Patentantrag bietet jedoch einen Einblick in die laufenden Bemühungen von Apple, das Benutzererlebnis rund um das Smart Home zu erweitern und möglicherweise die Art und Weise zu verbessern, wie wir mit unserer digitalen Umwelt interagieren.