Sonos-Updates gehören mittlerweile zu unserer wöchentlichen Berichterstattung. Auf der einen Seite ist dies gut, auf der anderen Seite zeigen die regelmäßigen Updates in kurzer Abfolge aber auch, wie durchwachsen die Einführung der neuen Sonos-App gelaufen ist bzw. nach wie vor noch läuft. Nun steht die Sonos-App in Version 80.07.03 (iOS) sowie in Version 80.07.05 (Android) zur Verfügung.

Sonos: App-Update 80.07.03 (iOS) ist da

Ab sofort kann die Sonos-App in Version 80.07.03 aus dem Apple App Store heruntergeladen werden. Auch bei diesem Update arbeitet Sonos unter der Haube, um die Leistung der App zu optimieren und Fehler zu beseitigen.

Zunächst eimal gibt es Barrierefreiheitsverbesserungen in den Einstellungen. Weiter behebt Sonos Fehler bei der Einrichtung. So gibt es einen Fix für Einrichtungs-Popups, die bei bereits eingerichteten Playern erscheinen, einen Fix für die falsche Aufforderung, während der Einrichtung Ethernet zu verbinden und einen Fix für Lautsprecher, die nach der Einrichtung nicht in der App erscheinen. Zudem wurde der Nachtmodus-Schalters in den Raumeinstellungen für Soundbars hinzugefügt.

Beim Versuch, Trueplay-Tuning mit einem nicht unterstützten Mobilgerät auszuführen, wird jetzt eine Fehlermeldung angezeigt. Für Android-Nutzer wurde die Möglichkeit zum Löschen der Warteschlange hinzugefügt.

Auch über kommende Verbesserungen sprechen die Entwickler bereits. So arbeitet man weiter an einer Verbesserung der Lautstärkereaktion. Die Benutzeroberfläche soll anhand von Kundenrückmeldungen weiter optimiert und die allgemein Systemstabilität verbessert werden. Anfang September wird die Zuverlässigkeit der Alarm-Konsistenz verbessert, Mitte September wird die Bearbeitung der Warteschlange verbessert und ebenso ab Anfang September möchte Sonos Trueplay unter iOS 18 unterstützen.