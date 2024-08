Die deutschen Mobilfunkanbieter melden sich alle paar Wochen zu Wort und informieren über den Ausbau ihrer Mobilfunknetze. Nun gibt es eine neue Wasserstandsmeldung von der Deutschen Telekom. So informiert das Unternehmen unter anderem, dass in den letzten 5 Wochen 102 neue Mobilfunkstandort errichtet wurden.

Telekom: 12.500 5G-Antennen funken jetzt auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz

Die Telekom hat bestätigt, dass das Unternehmen in den vergangenen fünf Wochen die Mobilfunkversorgung an 747 Standorten ausgebaut.

102 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G und 5G-Frequenzen. An 645 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 105 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt rund 12.500 5G-Antennen in 940 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Die derzeitige 5G-Abdeckung liegt mittlerweile bei 97 Prozent. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei über 99 Prozent.