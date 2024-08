Amazon hat seine Versandbedingungen angepasst. Davon sind in erster Linie Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft betroffen, die regelmäßig ihre Pakete an sogenannte Abholstationen liefern lassen.

Amazon: Kein Gratis-Versand mehr an Abholstationen für Nicht-Prime-Kunden

Während des Amazon Bestellvorgangs könnt ihr auswählen, dass eure Lieferung an eine Abholstationen geschickt werden soll. Von dort könnt ihr euer Paket dann jederzeit abholen. Bisher konnte alle Kunden ihre Pakete kostenlos an eine Abholstationen schicken lassen, auch wenn der Bestellwert unter 39 Euro lag.

Die Versandkosten an Abholstationen und Schließfächer für Kunden ohne Prime-Mitgliedscgaft betragen nun 1,99 Euro pro Lieferung, wenn ein Mindestbestellwert von 39 Euro nicht erreicht wird. Eine Ausnahme bilden hier verschiedene qualifizierte Produkte, wie z.B. Bücher (inkl. Hörbücher und Kalender) sowie Kindle-Geräte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Nicht-Prime-Kunden einen Mindestbestellwert von 39 Euro erreichen müssen, um weiterhin die kostenlose Lieferung an Abhlstationen in Anspruch nehmen zu können.

Gegenüber dem Spiegel hat sich Amazon wie folgt zur Thematik geäußert

„Die Einführung eines Mindestbestellwerts für kostenfreie Lieferungen an Abholstationen ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig treffen. Wie jedes Unternehmen überprüfen wir jedoch regelmäßig unsere Preisstruktur und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor. Wir tun dies mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.“

Weiter heißt es, dass die Versandkosten an Abholstationen für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft (1,99 Euro) weiterhin niedriger sind, als wenn sich der Kunden sein Paket nach Hause liefern lässt (2,99 Euro)