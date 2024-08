Apple Music Abonnenten, die ihre Wiedergabelisten zu YouTube Music übertragen möchten, können dies nun über die Apple-Webseite „Daten und Datenschutz“ erledigen. So geht es aus einem neuen Apple Support Dokument hervor.

Apple Music: Wiedergabelisten können jetzt zu YouTube Music übertragen werden

Mit dem Support Dokument #120030 „Eine Kopie deiner Apple Music-Playlists zu einem anderen Dienst übertragen“ behandelt Apple die Übertragung von Apple Music Wiedergabelisten zu anderen Diensten. Allerdings steht diese Möglichkeit aktuell nur für YouTube Music zur Verfügung. Eine Übertragung zu Spotify, Deezer und weiteren Anbietern besteht nicht.

Nachdem ihr euch auf der Apple-Webseite „Daten und Datenschutz“ angemeldet habt, könnt ihr von „Apple Music“ die Option „Eine Kopie deiner Daten übertragen“ auswählen, um Wiedergabelisten von „Apple Music“ zu YouTube Music zu verschieben. Befolgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eure Übertragungsanfrage abzuschließen. Bevor ihr die Übertragung starten könnt, müsst ihr euch bei eurem YouTube Music-Account anmelden. Um die Übertragung ausführen zu können, benötigt ihr ein aktives Apple Music- oder iTunes Match-Abonnement und einen aktiven YouTube Music-Account.

Folgende Daten werden übertragen

Es werden nur die Playlists übertragen, die ihr erstellt habt (einschließlich gemeinsamer Playlists, deren Eigentümer ihr seid).

Musikdateien werden nicht übertragen.

Geteilte Playlists, die keine gemeinsamen Playlists sind, und kuratierte Playlists werden nicht übertragen.

Ordner, in denen ihr eure Apple Music-Playlists organisiert habt, werden nicht übertragen.

Playlists können nur Titel enthalten, die bei YouTube Music verfügbar sind. Wenn eure Playlists andere Audiodateien enthalten, etwa Podcasts, Hörbücher oder vom Benutzer hochgeladene Audiodateien, werden diese nicht übertragen.

Wenn die Übertragung beendet ist, werden eure Playlists in YouTube Music auf dem Tab „Mediathek“ angezeigt. Wenn ein Titel in einer Playlist fehlt, ist er möglicherweise nicht bei YouTube Music verfügbar. Solltet ihr nach der Übertragung Änderungen an einer Wiedergabeliste vornehmen, so werden diese beim anderen Dienst nicht aktualisiert.