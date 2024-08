Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Serie „La Maison“ auf Apple TV anläuft. Bevor der Startschuss am 20. September 2024 fällt, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht, der euch einen tieferen Einblick in die Apple Original-Serie gibt.

„La Maison“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „La Maison“ enthüllt, dem kommenden französisch-sprachigen Familiendrama, das in einem ikonischen Haute-Couture-Atelier in Paris spielt. „La Maison“ bietet einen Blick hinter die Kulissen der zeitgenössischen, sich ständig weiterentwickelnden Welt der Mode und der aufstrebenden französischen Eleganz und des Luxus und folgt zwei berühmten, dysfunktionalen und mächtigen rivalisierenden Familien, die um die Vorherrschaft in der gnadenlosen Welt der Haute Couture kämpfen.

Die 10-teilige Apple OriginalSerie feiert am 20. September 2024 mit den ersten beiden Folgen ihre Premiere. Anschließend folgen immer freitags bis zum 15. November 2024 neue Episoden.

Haute Couture trifft auf hohe Einsätze in diesem Blick hinter die Kulissen, der zeigt, wie ein ikonisches Modehaus durch ein virales Video mit Stardesigner Vincent Ledu (Lambert Wilson) in einen Skandal und eine Neuerfindung gestürzt wird, wodurch das ikonische und legendäre Haute-Couture-Haus seiner Familie, LEDU, am seidenen Faden hängt. Perle Foster (Amira Casar), Vincents ehemalige Muse, die immer noch in seinem Schatten steht, tut sich mit der visionären Designerin der nächsten Generation Paloma Castel (Zita Hanrot) zusammen, um das hundert Jahre alte Maison LEDU zu retten, weiterzuentwickeln und zu erneuern. Diane Rovel (Carole Bouquet), die skrupellose Chefin der mächtigen Rovel-Luxusgruppe, nutzt Vincents Untergang aus und startet eine Offensive, um das zu erlangen, was sie als ihren wichtigsten Preis ansieht: Maison LEDU. Um ihr Ziel zu erreichen, ist ihr alles erlaubt, denn es geht um mehr als nur den Erwerb einer weiteren Marke – es geht um Rache.