Vielleicht habt ihr bei Freunden oder Bekannten bereits einen Dexcom G7 Sensor am Oberarm entdeckt. Dieser ermöglicht Echtzeit-Glukosemessungen und verbindet sich dank „Direct-to-Watch“-Funktion nun direkt mit der Apple Watch.

Dexcom G7: Sensor zur Zuckermessung verbindet sich jetzt direkt mit der Apple Watch

Apple arbeitete Gerüchten zu folge seit vielen Jahren daran, einen non-inversiven Sensor zur Blutzuckermessung direkt in der Apple Watch zu integrieren. Bis es soweit sein wird, werden vermutlich noch ein paar Jahre vergehen.

Viele Anwender setzen auf andere Methoden zur Glukosemessung, z.B. auf den Dexcom G7. Dieser ist das erste und einzige rtCGM-System, das sich direkt mit der Apple Watch verbindet. Damit bietet der Hersteller seinen Nutzern die Freiheit und den Komfort von Echtzeit-Glukosemessungen mit einem Blick zum Handgelenk, auch wenn sie ihr iPhone nicht bei sich haben.

„Bei Dexcom stehen die Anwender im Mittelpunkt unserer Arbeit. ‚Direct-to-Watch‘ war eine unserer am häufigsten nachgefragten Funktionen, und wir freuen uns sehr, dass wir sie nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten können“, sagt Alexander Fröhlich, Vice President und General Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Dexcom. „‚Direct-to-Watch‘ ist eines der besten Beispiele für unser Bestreben, Innovationen für die Gemeinschaft zu entwickeln und Menschen mit Diabetes Flexibilität und die Wahlmöglichkeit zu bieten, wie sie ihre Gesundheit managen möchten.“

Über eine eigene Bluetooth-Verbindung sendet der Dexcom G7-Sensor Zuckerwerte und personalisierte Warnmeldungen direkt auf die Apple Watch so dass ihr joggen oder zum Beispiel im Restaurant essen gehen und euch dabei sicher fühlen können, auch wenn ihr euer iPhone zu Hause lasst.

„Direct-to-Watch“ ist jetzt für Dexcom G7-Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, nach der Einführung in den Vereinigten Staaten, Irland und Großbritannien sowie weiteren Märkten auf der ganzen Welt. Um „Direct-to-Watch“ nutzen zu können, müssen Benutzer die Dexcom G7-App in der Version 2.1, eine Apple Watch der Serie 6 oder neuer mit watchOS 10 oder neuer und ein iPhone mit iOS 17 oder neuer verwenden.