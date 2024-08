Einmal pro Monat gibt Disney einen Ausblick auf die Inhalte, die uns im Folgemonat erwarten. So langsam aber sicher neigt sich der August seinem Ende entgegen, und so hat der Video-Streaming-Dienst nun bekannt gegeben, welche Inhalte im September 2024 auf uns warten.

Disney+: Das ist neu [September 2024]

Spätestens im September heisst es für alle Kinder, es geht wieder in die Schule und in den Kindergarten. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kürzer und die dunkle Jahreszeit kündigt sich an – die perfekte Zeit zum Streamen! Disney+ bietet einige großartige Inhalte für Kinder, die dabei helfen, den Sommerblues zu überwinden – zum Beispiel „Disney Junior Arielle“, die brandneue Serie „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“, „LEGO Pixar: BrickToons“ oder auch „Ayla“. Auch für das erwachsene Publikum gibts spannende neue Serien wie „Marvel Television Agatha All Along“ oder „In Vogue: The 90s“ und jede Menge neuer Animation! All das und vieles mehr exklusiv auf Disney+ streamen. Blicken wir auf die Neuankömmlinge-

Disney+: Neustarts

4. September

LEGO Pixar: BrickToons – Staffel 1 (Pixar)

11. September

Solar Opposites – Staffel 5 (Star)

24. September

Out There: Crimes of the Paranormal – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

25. September

The Great North – Staffel 4 (Batch 2) (Star)

27. September

Ayla – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

She taught Love (Star)

Disney+: Neue Katalog-Titel

4. September

Disney Junior Arielle: Meerjungfraugeschichten (Disney)

Südamerikas tierische Freaks – Staffel 1 (National Geographic)

09. September

Marvels „Hit-Monkey“ – Staffel 2 (Marvel)

11. September

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

13. September

Lego Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Staffel 1 (Star Wars)

In Vogue: The 90s (Star)

18. September

Amerikas National Parks – Staffel 2 (National Geographic)

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 18-21 (National Geographic)

Family Guy – Stafel 22 (Star)

19. September

Marvell Television Agatha All Along – Staffel 1 (Marvel)

20. September