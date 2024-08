Apple hat heute die dritte Beta für iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 veröffentlicht. Die Updates enthalten einige wichtige neue Apple Intelligence Funktionen, die in früheren Betas nicht verfügbar waren. So kann Apples KI jetzt Zusammenfassungen von Benachrichtigungen anfertigen und mit dem „Clean Up“-Tool unerwünschte Objekte aus einem Foto automatisch entfernen.

Nach dem Update auf die neueste Beta-Version gibt es einen Einrichtungsprozess für Apple Intelligence, der durch einige der neuen Funktionen führt und Einstellungen für die Nutzung der Zusammenfassungen enthält. Während der Einrichtung könnt ihr euch dafür entscheiden, welche Apps die Zusammenfassungsfunktion nutzen sollen oder ob alle Benachrichtigungen zusammengefasst werden. Die neue Funktion kann den Inhalt einer bestimmten Nachricht, E-Mail oder Ähnlichem erfassen. Die KI analysiert dann den Inhalt der Benachrichtigungen, um die wichtigsten Details herauszufiltern, sodass sie übersichtlicher und leichter auf einen Blick zu lesen sind.

