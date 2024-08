In wenigen Tagen endet die offizielle Abgabefrist für die Steuererklärung 2023. Genau genommen, wurde der Stichtag auf den 02. September 2024 festgelegt. Alle, die am kommenden Montag bis 23:59 Uhr ihre Steuererklärung über ELSTER an das Finanzamt versenden, sind noch pünktlich dran. Allerdings läuft die Zeit und ihr solltet euch beeilen, um den Verspätungszuschlag zu vermeiden. Wir haben nicht nur eine Checkliste für euch, sondern auch noch Tipps für alle, die Geld sparen möchten.

Tipps zur Abgabefrist für die Steuererklärung 2023

Der Countdown zur Abgabefrist für die Steuererklärung 2023 läuft. Für alle, die spät dran sind, aber die Steuererklärung möglichst stressfrei erledigen wollen, haben wir hier eine Checkliste „Was brauche ich für die Steuererklärung?“ für euch (PDF-Dokument). Mit dieser habt ihr einen schnellen Überblick, über alles Wichtige, was ihr für eure Steuererklärung benötigt. Wenn ihr euch Punkt für Punkt an die Checkliste haltet, so habt ihr innerhalb kürzester Zeit alle Unterlagen zusammen und keine Bescheinigung und keinen Nachweis vergessen. Wenn es schnell gehen muss, hat man nicht immer alles direkt im Kopf und arbeitet lieber eine Checkliste ab, um auf der sicheren Seite zu sein.

Um in „letzter Minute“ noch das Maximum bei der Steuererklärung herauszuholen, haben wir noch ein paar Tipps für euch. Möchtet ihr weniger Steuern zahlen und eine höhere Rückerstattung erhalten? Zu verschenken hat schließlich niemand etwas.

Tipp 1

Denkt ihr jedem Fall an die Lohnkosten für Handwerker. Wusstet ihr, dass ihr 20 Prozent der Lohnkosten für Handwerker, Reinigungskräfte, Gärtner und Co. direkt von der Steuer abziehen könnt? Dies gilt allerdings nur, wenn die Dienstleistungen bei euch zu Hause erbracht wurden und die Rechnung per Überweisung beglichen wurde.

Als Mieter könnt ihr beispielsweise davon profitieren, indem ihr die Kosten für Handwerkerleistungen, die Reinigung von Gemeinschaftsflächen oder den Winterdienst, die in der Nebenkostenabrechnung aufgeführt sind, absetzt.

Tipp 2

Hattet ihr berufliche Ausgaben? Ein neuer Laptop, Fachbücher oder ein neuer Bürotisch? Entsprechende Ausgaben können als Werbungskosten eure Steuerlast senken. Das Finanzamt zieht automatisch 1.230 Euro als Pauschbetrag ab. Hattet ihr höhere Ausgaben, so winkt eine höhere Rückerstattung.

Liegt ihr knapp unter diesem Betrag? Dann kann jeder zusätzliche Euro einen Unterschied machen. Plant daher größere berufliche Käufe noch für dieses Jahr. So bündelt ihr eure Ausgaben, um den Pauschbetrag zu übertreffen – das erhöht die Steuererstattung im folgenden Jahr.

Tipp 3

Mittlerweile nutzen viele Arbeitnehmer öffentliche Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu gelangen. Fahrkarten für Bus oder Bahn lassen sich von der Steuer absetzen. Die sogenannten Pendlerpauschale beträgt 0,30 Euro je Kilometer. Ab dem 21. Kilometer sind es sogar 0,38 Euro je Kilometer. Übersteigt die Pendlerpauschale die Kosten eures Monatsabos, könnt ihr diese als Werbungskosten abziehen. WISO Steuer (Amazon-Link | Mac App Store) führt beispielsweise automatisch einen Vergleich durch und sichert euch die besten Steuervorteile.

Viele weitere Tipps erhaltet ihr hier. Falls euch diese noch nicht ausreichen, so findet ihr hier noch einmal eine viel längere Liste, was man alles von der Steuer absetzen kann. Falls es in diesem Jahr zu kurzfristig ist, diese Liste komplett durchzuarbeiten, solltet ihr diese in jedem Fall im kommenden Jahr auf der Agenda haben. Übrigens: Im Jahr 2025 wird die Abgabefrist wieder auf den 31.07.2025 vorverlegt.

Als Steuersoftware hat sich in unseren Augen in den letzten Jahren WISO Steuer etabliert. Bei knapp 900 Bewertungen im Mac App Store blickt WISO Steuer 2024 (für das Steuerjahr 2023) beispielsweise auf 4,9 von 5 Sternen. Bei Amazon sind es bei knapp 5.700 Bewertungen immerhin 4,7 von 5 Sternen. Auf beiden Plattformen könnt ihr WISO Steuer herunterladen, aktivieren und sofort auf eurem Mac, Windows-PC, Smartphone oder iPad nutzen.