Nicht nur Apple bietet Armbänder für seine Apple Watch an, auch zahlreiche Drittanbieter offerieren die passende Armbänder für jeden Anlass. Soll es sportlicher sein? Oder elegant? Ihr findet sicherlich den „richtigen Schmuck“ für euer Handgelenk. Nun gibt es eine weitere Option, und zwar das NOMAD Sport Bands Special Edition.

Apple Watch: neue NOMAD Sport Bands Special Edition jetzt in Deutschland verfügbar

Es gibt neue Apple Watch Armbänder von NOMAD. Dabei bietet das Sport Band 42/44/45/49mm Summer Games anlässlich der Olympischen Spiele ein farblich abgestimmtes Design, während das zweite neue Armband in Blau erstrahlt und in Kooperation mit The Verge entstanden ist.

Im seinem besonders hohen Tragekomfort kombiniert das sportliche Armband angenehme Flexibilität und Haltbarkeit. Das Watch Band besteht aus Fluorkautschuk, welches besonders pflegeleicht ist, und verfügt über innere Belüftungskanäle, für einen atmungsaktiven Sitz. Dank des Pin-Verschlusses gewährleistet das Sport Band einen sicheren Halt und ist ebenso wie der Aluminiumstift wasserfest. Egal ob Home-Workout, Schwimmen oder Joggen – das Sport Band hält allen sportlichen Herausforderungen stand.

Überblick