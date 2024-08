Wenige tage bevor die IFA 2024 in Berlin startet, hat Boox den brandneuen Go 6 Mini E-Ink-Reader angekündigt. Besucher der IFA können sich natürlich die Produktneuheit sowie weitere Produkte des Unternehmens am Messestand in Berlin angucken.

BOOX stellt neuen Go 6 Mini E-Ink-Reader

In den vergangenen Wochen haben wir den Onyx Boox Palma sowie den Onyx Boox Note Air 3C getestet. Nun hat der Hersteller mit dem Go 6 Mini E-Ink-Reader das nächste Produkt vorgestellt.

Das Besondere an diesem ePaper-Gerät ist das Carta 1300-Display, die neueste Generation der E Ink-Display-Technologie. Es verleiht dem monochromen E-Ink Reader eine verbesserte visuelle Qualität und Leistung. Im Vergleich zu seinen Vorgängern bietet Carta 1300 tiefere Schwarztöne und ein helleres Weiß, was das Leseerlebnis erheblich verbessert. Buchliebhaber können schärfere Texte und Bilder auf einem augenfreundlichen Bildschirm genießen.

An dieser Stelle möchten wir euch nicht lange auf die Folter spannen sondern euch gleich die Eckdaten des Go 6 Mini E-Ink-Readers servieren.

Next-Generation Carta 1300 Display: Der Go 6 verfügt über die neueste Carta 1300 Bildschirmtechnologie, die ein unvergleichliches Kontrastverhältnis mit tieferen Schwarztönen und helleren Weißtönen bietet. Texte sind gestochen scharf und Bilder klarer, was ein wirklich immersives Leseerlebnis schafft.

Ultra-kompaktes Design: Mit nur 160g Gewicht und einer Dicke von lediglich 6,8mm ist der Go 6 ideal für Leser, die viel unterwegs sind. Trotz seiner kompakten Größe bietet er dank eines leistungsstarken Octa-Core Prozessors eine reibungslose Performance.

Maximale Flexibilität: Der Go 6 läuft auf einem offenen Android-Betriebssystem mit vorinstalliertem Google Play Store und bietet damit unübertroffene Vielseitigkeit. Egal, ob Lesen, Surfen oder das Hören von Hörbüchern – das Gerät lässt sich mit den bevorzugten Apps individuell anpassen.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Der neue Light/Dark-Modus und kontinuierliche UI-Verbesserungen sorgen für eine optimierte und personalisierte Leseumgebung, die sich an verschiedene Stimmungen und Umgebungen anpasst.

Verfügbarkeit und Preis

Das BOOX Go 6 ist ab sofort zu einem Preis von 169,99 Euro erhältlich.