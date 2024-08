Apple wird laut Counterpoint Research im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von mehr als 400 Milliarden US-Dollar erzielen, was auf das Wachstum in den Bereichen Hardware und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Vorausgegangen war ein Umsatzrückgang im Jahr 2023, was den erwarteten Aufschwung umso beeindruckender macht.

iPhone und Dienstleistungen als Wachstumstreiber

Nach Schätzungen von Counterpoint Research wird das iPhone weiterhin einen entscheidenden Beitrag zum Umsatzwachstum von Apple leisten. Es wird jedoch erwartet, dass das Dienstleistungssegment des Unternehmens schneller wachsen wird als die Hardware, mit dem Potenzial, bis 2025 einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar zu erzielen.

„Apples Dienstleistungssegment wird viel schneller wachsen als die Hardware“, erklärt Tarun Pathak von Counterpoint Research. „In Bezug auf das absolute Umsatzwachstum bleibt die Hardware jedoch der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, die Umsätze zu steigern, da sie zu drei Vierteln zu Apples weltweiten Einnahmen beiträgt.“

Counterpoint prognostiziert für das Jahr 2024 ein Wachstum in vielen wichtigen Hardware-Kategorien, das durch mehrere Produkteinführungen angetrieben wird. So sollen die AirPods der am schnellsten wachsende Hardware-Bereich der Unternehmenseinnahmen werden.

Als ein wichtiger Wachstumstreiber gilt auch Apple Intelligence. Auf bisher erhältliche iPhones bezogen, sind die neuen KI-Funktionen auf die iPhone 15 Pro Modelle beschränkt. Da jedoch das komplette iPhone 16 Lineup Apple Intelligence unterstützen wird, liegt es nahe, dass die Nachfrage nach den neuen Modellen groß sein wird.

Weiter vorausgeblickt, gehen die Marktforscher davon aus, dass Apple direkt an den Einnahmen von Apple Intelligence verdienen wird, sobald das Unternehmen herausgefunden hat, welche Elemente monetarisiert werden können. So könnte Apple langfristig erweiterte KI-Funktionen als kostenpflichtiges Abonnement unter dem Namen Apple Intelligence+ anbieten. Dies würde Apple helfen, die Umsatzeinbußen durch die mittlerweile verlängerte Nutzungsdauer der eigenen Geräte zu kompensieren. Zudem könnte Apple von den Abonnements profitieren, die Nutzer mit KI-Partnern wie OpenAI abschließen. Counterpoint Research schätzt, dass Apple Intelligence den Umsatz im Service-Segment in den nächsten Jahren um 10 bis 15 % steigern wird.