Die iOS 18 Public Beta 6 steht ab sofort als Download bereit. Nachdem Apple am gestrigen Abend zunächst die Beta 8 zu iOS 18 und iPadOS 18 sowie die Beta 3 zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 veröffentlicht hatte, folgte in der Nacht zu heute eine neue Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm.

Apple veröffentlicht iOS 18 Public Beta 6

Mit großen Schritten nähern wir uns der finalen Freigabe von iOS 18. Im Vorfeld hat Apple nun eine weitere öffentliche Beta für freiwillige Tester zur Verfügung gestellt. Teilnehmer am Apple Beta Programm haben ab sofort die Möglichkeit, die Public Beta 6 zu iOS 18 herunterzuladen.

Am Einfachsten erfolgt die Installation am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss die Apple ID hinterlegt werden, die ihr für das Apple Beta Programm verwendet. Mittlerweile werden die Schritte von Beta zu Beta kleiner und so nimmt Apple mit der Public Beta 6 „nur“ noch Optimierungen vor. Die Funktionen, die der Hersteller für die finale Freigabe auserkoren hat, sind mittlerweile alle implementiert.

Wie geht es weiter? Am 09. September 2024 lädt das Unternehmen aus Cupertino zur Keynote. Am besagten Abend werden wir nicht nur erfahren, wann die finale Version von iOS 18 veröffentlicht wird Apple wird auch den Release Candidate bereitstellen. Die finale Version wird für den 16. September 2024 erwartet. Dann werden neben iOS 18, auch iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePod Software 18, watchOS 11 und visionOS 2 freigegeben.