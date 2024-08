Apple hat bekannt gegeben, dass die Sports App mit iOS 18 eine praktische Neuerung erhält. So erhalten Nutzer nun Echtzeit-Sport-Ergebnisse direkt auf dem Sperrbildschirm des iPhone und der Apple Watch. Leider ist die Verfügbarkeit von Apple Sports derzeit sehr eingeschränkt – lediglich in den USA, UK und in Kanada können sich Sport-Fans über die Team- und Ligen-Übersicht freuen. Immerhin unterstützt die App bereits die Bundesliga. Es bleibt somit die Hoffnung, dass Apple Sports in Zukunft auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird.

Sport-Updates in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm

Die Apple Sports App ermöglicht es Benutzern, aktuelle Informationen und Updates zu verschiedenen Sportarten und -ligen zu erhalten. Die App bietet Live-Updates, Spielstände, Nachrichten und weitere relevante Informationen zu den Teams und Ligen.

Mit der Veröffentlichung von iOS 18 wird die App durch die Integration von Live-Aktivitäten erweitert, wodurch Benutzer in Echtzeit Spielstände direkt auf ihrem iPhone-Sperrbildschirm und auf der Apple Watch angezeigt bekommen können. Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert, sobald ein Spiel beginnt, sodass keine manuellen Aktualisierungen mehr nötig sind.

Dabei können Nutzer selbst bestimmen, welchen Teams sie folgen möchten, um sicherzustellen, dass nur ausgewählte Teams Live-Aktivitäten auslösen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Updates für einzelne Spiele zu erhalten, indem man einen neuen Button auf der Spielkarte antippt.

Neben der neuen Funktion für die Live-Ergebnisse wird auch die Benutzeroberfläche von Apple Sports mit iOS 18 überarbeitet. So bringt das Update eine neue Suche, um Ligen leichter zu finden, die Nutzer derzeit nicht verfolgen. Zudem wurde das Navigationsmenü überarbeitet, damit die Unterpunkte schneller erreicht werden können.

Apple kündigte außerdem die Unterstützung für weitere Fußballligen in der Sports App an, wobei die Spielpläne der Champions League und der Europa League ab September verfügbar sein werden.