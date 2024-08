Es mag nur noch wenige Tage dauern, bis Apple das iPhone 16 der Welt vorstellt, aber die Gerüchteküche hat sich schon längst der nächsten Generation zugewandt. So berichtet Lieferkettenanalyst Ming-Chi Kuo, dass das iPhone 17 Pro Max erhebliche Verbesserungen gegenüber den anderen Modellen der iPhone 17 Reihe aufweisen wird. Dazu zählen unter anderem ein neues Kühlsystem und mehr Arbeitsspeicher, was die KI-Fähigkeiten des Geräts verbessern soll.

12 GB RAM und neues Kühlsystem für das iPhone 17 Pro Max

Laut Kuo wird das iPhone 17 Pro Max mit 12 GB RAM ausgestattet sein, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 8 GB der iPhone 15 Pro und Pro Max Modelle darstellt. Interessanterweise soll das Standard iPhone 17 Pro nicht das gleiche RAM-Upgrade erhalten, was das erste Mal wäre, dass die RAM-Kapazität zwischen den Pro- und Pro Max-Modellen voneinander abweicht.

Dem Gerücht widerspricht ein kürzlicher Leak, in dem es heißt, dass alle iPhone 17 Modelle mit 12 GB RAM ausgestattet sein werden. Das Upgrade des Arbeitsspeichers soll vor allem der Verarbeitung von künstlicher Intelligenz, die direkt auf dem Gerät stattfindet, zugutekommen. Dieser Ansatz bietet Vorteile wie verbesserten Datenschutz, geringere Latenzzeiten und Funktionalität in Gebieten mit eingeschränkter Internetanbindung. Deswegen wäre es verwunderlich, wenn Apple hier sogar innerhalb der Pro-Linie Unterschiede machen würde.

Ku ist jedoch der Meinung, dass Apple das iPhone 17 Pro Max deutlicher von den anderen iPhones abheben will. Der hohe Preis des Pro Max würde es Apple ermöglichen, modernste Technologien auszuprobieren, bevor sie verkleinert und in mehr Geräte eingebaut werden, so Kuo. In diesem Fall würde Apple das iPhone 17 Pro Max als das fähigste iPhone für die Bewältigung von KI-Aufgaben vermarkten.

Neben den verbesserten KI-Fähigkeiten würde natürlich auch die allgemeine Leistung von dem RAM-Upgrade profitieren, vor allem im Bereich Multitasking. Mehr Multitasking-Fähigkeiten bedeuten mehr Wärmeentwicklung. Aus diesem Grund geht Kuo davon aus, dass Apple ein neues „Vapor Chamber Cooling System“ (Dampf­kammer-Kühl­system) für das iPhone einführen wird. Das Kühl­system verwendet eine kleine Menge Flüs­sig­keit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt. Dieses System wird neben der Graphitplatten-Kühltechnologie arbeiten, die heute in iPhones verwendet wird.