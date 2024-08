Wie das Wall Street Journal berichtet, führt Apple derzeit Gespräche über eine Investition in das Unternehmen OpenAI, welches sich für die Entwicklung von ChatGPT verantwortlich zeigt. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Apple bereits mit OpenAI eine Partnerschaft eingegangen ist, dank der ChatGPT in iOS 18 integriert wird.

OpenAI-Finanzierungsrunde

OpenAI versucht derzeit, mehrere Milliarden Dollar für die Weiterentwicklung von ChatGPT und weiteren Technologien einzusammeln. Das Unternehmen wurde Ende vergangenen Jahres noch mit 86 Milliarden Dollar bewertet. Mit der neuen Finanzierungsrunde stehen die Chancen gut, dass OpenAI auf über 100 Milliarden Dollar steigen wird. Zu verdanken ist das vor allem Kapitalgeber Thrive Capital, der eine Milliarde Dollar beisteuern will.

Auch bei Microsoft hat das Interesse an OpenAI offensichtlich nicht nachgelassen. Während Microsoft bereits seit 2019 ein Hauptinvestor von OpenAI ist, soll sich das Unternehmen auch an der neuen Finanzierungsrunde beteiligen. Wie hoch die Investition sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Apples OpenAI-Partnerschaft

Ob Apple tatsächlich in OpenAI investieren wird, kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ebenso wie hoch der Betrag wäre. Bisher heißt es, dass sich Apple noch „in Gesprächen befindet, um in OpenAI zu investieren“. Eine Beteiligung wäre jedoch nicht unwahrscheinlich. So arbeitet Apple bereits mit OpenAI zusammen, um ChatGPT in Siri zu integrieren. Die ChatGPT-Nutzung wird im Laufe des Jahres kostenlos in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia verfügbar sein.

Apple Intelligence bleibt in den Betriebssystemen der Kern der generativen KI-Funktionen – aber Apple wird es Nutzern ermöglichen, ChatGPT-Modelle zu verwenden. Hierbei ermittelt Siri, ob es sinnvoll ist, Anfragen an ChatGPT weiterzuleiten, und bittet den Benutzer um die Erlaubnis zur Weitergabe. Auf diese Weise kann Siri die Bild- und Textfunktionen von ChatGPT nutzen, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. Dabei können Nutzer Fragen zu Text, Dokumenten, Fotos, PDFs und mehr stellen.

Es wird erwartet, dass Apple neben ChatGPT auch andere KI-Modelle zu iOS 18 hinzufügen wird. Auf der WWDC im Juni deutete Apples Software-Chef Craig Federighi an, dass in Zukunft möglicherweise auch Google Gemini unterstützt werden könnte. Die Entscheidung, sich zu Beginn auf ChatGPT zu konzentrieren, lag laut Federighi daran, dass Apple „mit dem Besten beginnen“ wollte.