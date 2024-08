ChatGPT gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten generativen KI-Tools. Seit dem Start im Jahr 2022 hat ChatGPT eine riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun hat OpenAI – das verantwortliche Unternehmen hinter ChatGPT – bestätigt, dass man die marke von 200 Millionen wöchentlich aktive Nutzer überschritten hat. Mit dem Start von iOS 18 dürfte die generative KI den nächsten Schub erhalten.

ChatGPT verdoppelt die Anzahl der aktiven Nutzer

Im Gespräch mit Axios hat OpenAI bestätigt, dass sich die Anzahl der aktiven ChatGPT-Nutzer seit November letzten Jahres von 100 Millionen auf über 200 Millionen verdoppelt hat. Weiter gibt das OpenAI an, dass 92 Prozent der Fortune 500 Unternehmen die Produkte von OpenAI verwenden. Darüberhinaus hat das Unternehmen bestätigt, dass sich die Nutzung der ChatGPT-API seit der Einführung von GPT-4o Mini im Juli ebenfalls verdoppelt. Dieses Modell ist deutlich günstiger und leistungsfähiger als das vorherige GPT-3.5.

CEO Sam Altman gab in einem Statement folgendes zu Protokoll

„Die Menschen nutzen unsere Tools heute als Teil ihres täglichen Lebens und bewirken damit einen echten Unterschied in Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Bildung – sei es bei der Unterstützung von Routineaufgaben, der Lösung schwieriger Probleme oder der Entfesselung der Kreativität.“

iOS 18 bringt weiteren Schub für ChatGPT

Die aktuellen Zahlen rund um ChatGPT sind sicherlich schon beeindrucken. Mit iOS 18 dürfte die generative allerdings einen weiteren Schub erhalten. Im Rahmen der WWDC 2024 kündigte Apple an, dass das Unternehmen Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia integriert. Ihr könnt auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. ChatGPT wird außerdem in den systemweiten Writing Tools von Apple verfügbar sein, die euch helfen, Inhalte für alles zu generieren, was ihr schreibt. Mit Compose können ihr auch auf die ChatGPT Bildwerkzeuge zugreifen, um Bilder in vielen verschiedenen Stilen passend zum Geschriebenen zu erstellen.

Laut Apple kommt ChatGPT später dieses Jahr für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia, mit GPT-4o. Ihr könnt kostenlos ohne ChatGPT Account darauf zugreifen. Nutzer mit einem ChatGPT Abonnement können ihre Accounts verbinden und erhalten direkt in diesen Erlebnissen Zugriff auf kostenpflichtige Features. In iOS 18 und dem folgenden Update auf iOS 18.1 wird ChatGPT noch nicht an Bord sein. Apple CEO Tim Cook gab jedoch kürzlich zu verstehen, dass die Integration von ChatGPT voll im Zeitplan liegt. Demnach dürfte ein weiteres größeres Updates (iOS 18.2?) vor Jahresende die Integration bringen.

Interessanterweise geistert aktuell das Gerücht umher, dass Apple eine Investition in OpenAI erwägt.