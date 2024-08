Die bevorstehende Veröffentlichung von Apple Intelligence wird voraussichtlich die iPhone-Verkäufe erheblich steigern und Apple bis 2025 wahrscheinlich als Marktführer bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen positionieren. Das vermutet zumindest Counterpoint Research in einer neuen Marktanalyse. Der Aufschwung soll mit der Einführung des iPhone 16 starten. So prognostizieren die Analysten ein erhebliches Wachstum für Apples iPhone-Reihe, mit einem erwarteten Anstieg der Verkaufszahlen um 10 % in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 im Vergleich zu 2023.

KI-Smartphones sorgen für Marktaufschwung

Counterpoint Research geht von einer positiven Entwicklung des weltweiten Smartphone-Markts aus. Nach zwei Jahren des Rückgangs wird erwartet, dass die Branche im Jahr 2024 ein Wachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird, wobei die Auslieferungen 1,23 Milliarden Geräte erreichen sollen. Der Aufwärtstrend wird sich den Prognosen zufolge bis 2025 mit einem weiteren Wachstum von 3 % fortsetzen.

Der Aufstieg von generativen KI-fähigen Geräten ist ein Schlüsselfaktor für dieses Wachstum. Harmeet Singh Walia, ein leitender Analyst bei Counterpoint Research, stellt fest, dass der Anteil von GenAI-fähigen Smartphones von weniger als 20 % im Jahr 2024 auf über 50 % im Jahr 2028 steigen dürfte.

Einer der größten Wachstumstreiber soll das iPhone 16 sein, da alle Modelle der nächsten Generation Apple Intelligence unterstützen. Diese Entwicklung könnte für Apple die Chance eröffnen, bereits Anfang 2025 die Spitzenposition zu übernehmen. Counterpoint Research geht sogar so weit, dass Apple Intelligence die Verbreitung von KI-Geräten auf dem gesamten Smartphone-Markt fördern wird.

Der Bericht erwähnt auch den möglichen Eintritt von Apple in den Markt für faltbare Smartphones im Jahr 2027. Apples Einstieg in den faltbaren Formfaktor soll neuen Schwung in das gesamte Ökosystem bringen, das derzeit von Akteuren wie Samsung, Huawei und Honor beherrscht wird.

Verfügbarkeit von Apple Intelligence

Als Apple Intelligence im Juni dieses Jahres angekündigt wurde, erklärte Apple, dass die neuen KI-Funktionen diesen Herbst auf Englisch (USA) veröffentlicht werden. Apples KI-Suite wird zwar nicht im September mit iOS 18.0 zur Verfügung stehen, dürfte allerdings im Oktober mit einem Update auf iOS 18.1 eingeführt werden. Unterstützt werden beim iPhone: das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und alle iPhone 16 Modelle.

Apple Intelligence zielt darauf ab, die Benutzererfahrung in verschiedenen Aspekten der Geräteinteraktion zu verbessern. Es wird Funktionen zur Textzusammenfassung geben, die es Nutzern ermöglichen, das Wesentliche von längeren Dokumenten schnell zu erfassen. Das System wird außerdem Benachrichtigungen und E-Mails nach Priorität ordnen, sodass sich die Nutzer auf die wichtigsten Mitteilungen konzentrieren können.

Das Schreiben von Texten wird stark von den neuen Sprach- und Schreibwerkzeugen von Apple profitieren. Die Funktionen sollen das Verfassen von Nachrichten vereinfachen und die Kommunikation effizienter gestalten, indem Texte vorgeschlagen oder vervollständigt werden. Zudem unterstützt uns die KI beim Entfernen von unerwünschten Objekten in Bildern, während Image Playground die Erstellung von KI-Bildern ermöglicht.

Das KI-Upgrade für Siri wird es jedoch wahrscheinlich erst im Frühjahr 2025 geben. Mit einem stärker personalisierten Ansatz wird dann das aktualisierte Siri-System unter anderem das Surfen im Internet und die Suchfunktionen verbessern und so eine komfortablere Benutzererfahrung bieten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in der EU der komplette Release von Apple Intelligence auf das nächste Jahr verschieben wird, da es laut Apple „regulatorische Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.