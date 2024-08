Apple Original Films hat den Director’s Cut von Ridley Scotts Historienepos „Napoleon“ auf Apple TV+ veröffentlicht. Die neue Version enthält 48 Minuten zusätzliches Filmmaterial, das den Zuschauern einen umfassenderen Einblick in das Leben des französischen Kaisers bietet.

„Napoleon: The Director’s Cut“ auf Apple TV+

Dank des Director’s Cut erhalten wir einen besseren Blick auf Napoleon Bonapartes Aufstieg zur Macht und seiner Beziehung zu Kaiserin Josephine. Joaquin Phoenix spielt in „Napoleon“ die namensgebende Hauptrolle, Vanessa Kirby porträtiert Josephine. Die erweiterte Version enthält neue Szenen, die Josephines Hintergrund beleuchten. Dabei kommen einige aufwendige Kulissen und Kostüme zur Geltung, die dem Schnitt zuvor zum Opfer gefallen waren.

Zu den neuen Inhalten gehört auch eine bisher unveröffentlichte Sequenz der Schlacht von Marengo. Wir erhalten auch mehr Einblicke in Napoleons Untergang, einschließlich Details über einen Attentatsversuch und seinen verhängnisvollen Russlandfeldzug.

„Napoleon“ erhielt zwar drei Oscar-Nominierungen und vier Nominierungen für den BAFTA Award, die Kritiken für die erste Version des Films waren jedoch gemischt. Es wird interessant sein, zu sehen, wie der Director’s Cut des Regisseurs aufgenommen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine spätere Schnittfassung von einem Ridley-Scott-Film an Qualität gewinnt.

Hier ein Blick darauf, was wir von dem Director’s Cut erwarten können:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Veröffentlichung von „Napoleon: The Director’s Cut“ fügt sich in Apples wachsenden Katalog von Originalfilmen ein. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt, darunter den Gewinn des Academy Award für den besten Film mit „CODA“ und mehrere Oscar-Nominierungen für „Killers of the Flower Moon“.

Der Start des Napoleon Director’s Cut auf Apple TV+ erfolgt inmitten einiger Umstrukturierungen in Apples Filmabteilung. So wurde vor kurzen erst der mit Spannung erwartete Film „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt von einer Kinoveröffentlichung zu einem reinen Streaming-Angebot degradiert. Abgesehen von „F1“ sind alle von Apple angekündigten Filme nun als exklusive Streaming-Veröffentlichungen vorgesehen.