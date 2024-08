Apple hat eine Reihe von neuen räumlichen und immersiven Erlebnissen für sein Vision Pro Headset vorgestellt. Dazu gehören Spiele, Apps und Videoinhalte, die die einzigartigen Fähigkeiten des Geräts nutzen. Mit dabei sind Spiele wie „Puzzle Sculpt“ und „Sandblox: The Marble Game“. Mit „Immersion Golf“ können zahlreiche Golfplätze in den eigenen vier Wänden analysiert werden und mit „Beat Slash – Mixed“ erhalten wir ein von „Beat Saber“ inspiriertes Rhythmusspiel für die Vision Pro. Zudem können sich Vision Pro Nutzer auf neue Apple Immersive Videos freuen, darunter „4 Minutes Inside Super Bowl LVIII“, „Boundless“ und eine neue Episode von „Wild Life“.

Neue Spiele und Apps für Apple Vision Pro

„Castle Crumble“ führt die Reihe der neuen räumlichen Spiele für Apple Vision Pro an. In dem physikbasierten Puzzlespiel könnt ihr direkt mit der 3D-Umgebung per Handgesten interagieren. Ziel ist es, mit Sprengstoff, mystischen Zaubersprüchen und mehr die Schwachstellen von Burgen zu finden, um diese zu zerstören. „Castle Crumble“ ist ab sofort im App Store erhältlich.

Weiter geht es mit „Puzzle Sculpt“, das am 5. September erscheinen soll. Das Spiel stammt von dem Entwickler Schell Games, der sich bereits für einige innovative AR-Spiele verantwortlich zeigt. „Puzzle Sculpt“ bietet ein entspannendes 3D-Puzzle-Erlebnis in einer räumlichen Umgebung. Ihr müsst in dem Spiel die verschiedensten Rätsel lösen, die speziell für die Fähigkeiten des Vision Pro Headsets entwickelt wurden.

„Sandblox: The Marble Game“ regt die Kreativität an. Mit intuitiver Handsteuerung könnt ihr physikbasierte Puzzles sowie Kugelbahnen in der AR-Umgebung erstellen. Das Spiel unterstützt sowohl das Einzel- als auch das Gemeinschaftsspiel, sodass ihr komplexe Strukturen bauen und eure Kreationen online teilen könnt.

„Pinball Nation“ verwandelt Wohnräume in virtuelle Flipper-Spielhallen der 1980er Jahre. Die App bietet virtuelle Flippertische in Lebensgröße und zielt darauf ab, ein realistisches Flipper-Gameplay zu schaffen.

„Beat Slash – Mixed“ ist ein Rhythmusspiel, bei dem ihr mit virtuellen Schwertern im Takt der Musik anfliegende Symbole treffen müsst. Der Entwickler hat sich offensichtlich vom erfolgreichen VR-Rhythmusspiel „Beat Saber“ inspirieren lassen und verfrachtete das Spielprinzip kurzerhand in eure eigenen vier Wände.

„Immersion Golf“ von Tag Heuer wendet sich an Golf-Fans. Die App bietet detaillierte 3D-Karten von fast 40.000 Golfplätzen weltweit. Ihr könnt das Layout der Plätze und die Hindernisse ansehen, was die App zu einem nützlichen Werkzeug für die Planung von Spielstrategien macht.

Neue immersive Videoerlebnisse

Apple arbeitet weiter daran, neue Videoinhalte für die Vision Pro zur Verfügung zu stellen. Ab dem 6. September erhalten Vision Pro Nutzer Zugang zu neuen Filmen und Serien.

„Elevated“, eine Serie über Reisen aus der Luft, wird exklusiv für Nutzer in den USA Premiere feiern. Die Serie soll die Zuschauer an ikonische Orte auf der ganzen Welt entführen und Ansichten aus großer Höhe bieten.

„4 Minutes Inside Super Bowl LVIII“ gibt einen umfassenden Einblick in die Atmosphäre des jüngsten Super Bowls zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Der Kurzfilm wird für ein weltweites Publikum zugänglich sein.

Ebenfalls weltweit erhalten Vision Pro Nutzer die erste Episode von „Boundless“ mit dem Titel „Hot Air Balloons“. In dem Video können Betrachter die einzigartige Landschaft Kappadokiens in der Türkei aus der Perspektive eines Heißluftballon-Passagiers erleben. Die eindrucksvollen Felsformationen der Region werden dabei aus beeindruckenden Blickwinkeln präsentiert.

Die Naturdokumentationsreihe „Wild Life“ bringt Vision Pro Nutzer näher an wilde Tiere heran. Die zweite Episode zeigt eine Aufzuchtstation für verwaiste Elefanten. Hier könnt ihr die täglichen Routinen der jungen Elefanten beobachten, einschließlich ihrer Schlammbäder und Interaktionen mit den Pflegern.

Updates für Vision Pro Apps

Zwei beliebte Vision Pro Apps erhalten zudem Aktualisierungen. Die „PGA TOUR App“ unterstützt jetzt SharePlay und „Synth Riders“ (erhältlich auf Apple Arcade) wurde mit einem neuen Adrenalin-Paket erweitert, das die Playlist um Punk- und Ska-Musik ergänzt.