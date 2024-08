Im Juli dieses Jahres kündigte Apple verschiedene Immersive Videos für Vision Pro an. Diese landen nun nach und nach auf dem Apple Headset. Jetzt wird bekannt, dass schon bald ein neues Super Bowl LVIII Immersive Video sowie weitere spannende Inhalte zur Verfügung stehen werden.

Neues Super Bowl LVIII Immersive Video startet bald auf Apple Vision Pro

In den kommenden Wochen werden weitere Apple Immersive Videos auf Vision Pro starten. Für Football-Fans dürfte insbesondere ein neuer 4-minütiger Inside Super Bowl LVIII Kurzfilm besonders spannend sein. Dieser bringt euch zurück ins Allegiant Stadium zum Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. „4 Minutes Inside Super Bowl LVIII“ wird am kommenden Freitag, den 6. September, weltweit auf Apple Vision Pro verfügbar sein.

Dies wird allerdings nicht das einzige neue Immersive Video sein, welches kommende Woche auf Vision Pro startet. Auch Boundless wird dann für das Apple Headset starten. Die Produktionsreihe „Boundless“ ermöglicht es Zuschauern, ferne Orte virtuell zu besuchen. In der Auftaktepisode „Hot Air Balloons“ können Betrachter die einzigartige Landschaft Kappadokiens in der Türkei aus der Perspektive eines Heißluftballon-Passagiers erleben. Die eindrucksvollen Felsformationen der Region werden dabei aus beeindruckenden Blickwinkeln präsentiert. Weitere Episoden sind in Arbeit und sollen noch im Herbst zur Verfügung stehen.

Darüberhinaus startet in der kommenden Woche die zweite Episode von Wild Life. Diese zeigt Unterwasseraufnahmen von den Bahamas. Taucher nehmen die Zuschauer mit in die Tiefen des Ozeans, wo sie Begegnungen mit verschiedenen Meeresraubtieren erleben. Und auch Elevated startet in Kürze auf Apple Vision Pro.