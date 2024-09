Berichten zufolge wird der nächste Mac mini sein größtes Redesign seit 14 Jahren erfahren. Das Update wird sowohl optische als auch funktionale Änderungen mit sich bringen, darunter auch eine Änderung bei der Auswahl der Anschlüsse. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apple beim neuen Mac mini auf die USB-A-Anschlüsse verzichten wird.

Schlankes Design und Abschied von USB-A

Seit 2010 blieb der Mac mini vom Design her nahezu unverändert, mit Ausnahme der Entfernung des DVD-Laufwerks im Jahr 2011. Natürlich hat sich das Innenleben stark verändert, aber der Mac mini ist seit langem ein 7,7 Zoll Rechner geblieben.

Wie Gurman bereits zuvor erklärt hatte, wird der neue M4 Mac mini ein schlankes Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert sein soll. Während der HDMI-Anschluss und mehrere USB-C-Anschlüsse erhalten bleiben sollen, wird USB-A laut Gurmans jüngsten „Power On“ Newsletter jedoch in Rente geschickt. Das ist ein bisschen schade, vor allem wenn man bedenkt, dass viele Desktop-Zubehörteile auf diesen Anschluss angewiesen sind, wie zum Beispiel drahtlose Maus-Dongles. Hier muss man nun zum entsprechenden Adapter greifen. Dennoch sollte es keine allzu große Überraschung sein, da Apple USB-A bei den meisten anderen Computern abgeschafft hat, also war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch beim Mac mini der Fall sein würde.

Positiv zu vermerken ist, dass der Mac mini zum ersten Mal Anschlüsse an der Vorderseite erhalten wird. Gurman sagt, dass zwei der USB-C-Anschlüsse auf der Vorderseite und drei auf der Rückseite sein werden. Bei dem beschriebenen Modell handelt es sich um die M4 Pro Variante des Mac mini. Es bleibt also abzuwarten, ob das Basismodell des Mac mini auch fünf USB-C-Anschlüsse haben wird, da Apple dem Basis-Mac mini in der Vergangenheit weniger Anschlüsse spendiert hat.

Erfreulicherweise wird Apples neuer Mac mini Ethernet und die Kopfhörerbuchse beibehalten. Gurman gibt auch an, dass das Netzteil weiterhin intern verbaut sein wird. Laut der Gerüchteküche wird Apple die neuen M4 Macs, darunter MacBook Pro, iMac und Mac mini, im November auf dem Markt bringen.